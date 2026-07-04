Guardia Nacional detiene a Vicente Aldape, tesorero del Ayuntamiento de Tulum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Guardia Nacional detiene a Vicente Aldape, tesorero del Ayuntamiento de Tulum
    Aldape Moncada fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por elementos de la Guardia Nacional. Cortesía

El gobierno municipal confirmó que iba armado con una o dos armas de fuego y que es la FGR la que está a cargo de la investigación

CANCÚN, QR.- El tesorero municipal de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por elementos de la Guardia Nacional (GN), al ser requerido por la Fiscalía General de la República (FGR)

La detención se concretó a las 6:10 horas del pasado dos de julio, en la Terminal 2 del aeropuerto, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/baja-33-homicidio-doloso-durante-mes-del-mundial-GK21907188

El gobierno municipal confirmó que Aldape Moncada iba armado, con una o dos armas de fuego y que es la FGR la que está a cargo de la investigación.

SEÑALADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Antes de ser titular de Tesorería, Aldape Moncada se desempeñaba como coordinador de asesores de esa dependencia municipal, en 2022, cuando el actual edil era tesorero.

La detención de Aldape se suma a otras aprehensiones previas, como la del exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano, Lorenzo Bernabé, el pasado 10 de junio, en la delegación de Alfredo V. Bonfil en Cancún, por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defensa-de-gilda-lozoya-inconforme-por-filtracion-de-fotos-y-video-jueza-ordena-a-fgr-abrir-investigacion-HK21904366

El exfuncionario también es señalado por probables actos de corrupción durante su gestión, pues empresarios lo han acusado de presuntos actos de extorsión, falsificación de firmas, alteración de permisos y expedición de licencias de construcción, aunque estos delitos no fueron motivo de su aprehensión.

En esta misma semana Castañón Trejo dio a conocer la destitución de nueve funcionarios de su administración por actos de corrupción; dos de ellos, adscritos a Protección Civil y Bomberos y siete a la Dirección de Fiscalización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Cancún
Quintana Roo
Tulum

Organizaciones


FGR
Sspc
Guardia Nacional

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026
Las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Alerta la Coparmex que 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima