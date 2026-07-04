Guardia Nacional detiene a Vicente Aldape, tesorero del Ayuntamiento de Tulum

CANCÚN, QR.- El tesorero municipal de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por elementos de la Guardia Nacional (GN), al ser requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) La detención se concretó a las 6:10 horas del pasado dos de julio, en la Terminal 2 del aeropuerto, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

El gobierno municipal confirmó que Aldape Moncada iba armado, con una o dos armas de fuego y que es la FGR la que está a cargo de la investigación.

SEÑALADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN Antes de ser titular de Tesorería, Aldape Moncada se desempeñaba como coordinador de asesores de esa dependencia municipal, en 2022, cuando el actual edil era tesorero. La detención de Aldape se suma a otras aprehensiones previas, como la del exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano, Lorenzo Bernabé, el pasado 10 de junio, en la delegación de Alfredo V. Bonfil en Cancún, por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

El exfuncionario también es señalado por probables actos de corrupción durante su gestión, pues empresarios lo han acusado de presuntos actos de extorsión, falsificación de firmas, alteración de permisos y expedición de licencias de construcción, aunque estos delitos no fueron motivo de su aprehensión. En esta misma semana Castañón Trejo dio a conocer la destitución de nueve funcionarios de su administración por actos de corrupción; dos de ellos, adscritos a Protección Civil y Bomberos y siete a la Dirección de Fiscalización.

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