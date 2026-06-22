Destaca Ronald Johnson colaboración educativa México - EU
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El embajador dijo que son ejemplo de cómo la cooperación ayuda a ampliar las oportunidades de las personas
CDMX.- Tras inaugurar en Tijuana, Baja California, el décimo American Space en México, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la colaboración en materia educativa entre México y Estados Unidos.
Estos espacios, dijo, son ejemplo de cómo la cooperación ayuda a ampliar las oportunidades de las personas y a acercar a la población de ambos países.
“Este espacio representa oportunidades para aprender, innovar, desarrollar nuevas ideas y preparar a las nuevas generaciones para un futuro más brillante para toda la gente de la región”, indicó durante la inauguración del Centro de Innovación Calibaja (CIC).
DESTACA COLABORACIÓN
El CIC, integrado dentro de CETYS Universidad Campus Tijuana, se incorporó a una red internacional de casi 600 American Spaces presentes en más de 140 países.
Johnson celebró que se trate del décimo American Space establecido en México y afirmó que el proyecto refleja la colaboración entre la Embajada de Estados Unidos y las instituciones educativas mexicanas para ampliar oportunidades y fortalecer los vínculos entre ambos pueblos.
En la inauguración, Johnson coincidió con Alicia Kerber, Cónsul General de México en San Diego, California.
“Kerber participó en la inauguración del Centro de Innovación Cali-Baja, resultado del trabajo realizado por el Consorcio Educativo de la región. Ahí, Ronald Johnson destacó que México y Estados Unidos son más que vecinos: una comunidad que fortalece el futuro compartido”, señaló el Consulado a través de sus redes sociales. .