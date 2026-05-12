Siguen hospitalizados cuatro trabajadores, tras explosión en refinería de PEMEX en Salina Cruz

JUCHITÁN, OAX.- Las autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX), informaron que de las seis personas lesionadas anoche, durante el incendio de la planta Hidros II, cuatro permanecen hospitalizados y dos fueron dados de alta. Algunos petroleros que atestiguaron la enésima emergencia que se vivió anoche en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, pudo haber ocurrido por la falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras.

Escuchamos una fuerte explosión y sobrevino el incendio en una de las torres de enfriamiento de la planta Hidrodesulfuradora II, donde confluyen productos como gasolina, turbosina o diésel, que pasan en tuberías para ser enfriadas.

La explosión e incendio explicaron algunos petroleros que conocen la operación de la planta Hidros II, pudo derivarse de la ruptura de alguna tubería dañada, porque al mezclarse el producto con el agua fría, alguna fuente de ignición como chispa o fricción, se produce la explosión.

HERIDOS ESTÁN INTERNADOS EN EL HOSPITAL DE PEMEX Durante el año pasado, miles de obreros que laboran para compañías no fueron contratados debido a que PEMEX no ejecutó trabajos de mantenimiento, según denunciaron dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México. En enero pasado, se suscitó un incendio en la planta Hidros I, y durante 2025 la refinería registró constantes eventos de emergencia. PEMEX no informa las causas de los accidentes y tampoco informa sobre las acciones para evitar riesgos o de mitigación por contaminación.

Los trabajadores lesionados durante el incendio del lunes, reciben atención médica en el hospital de PEMEX de Salina Cruz.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA PLANTA HIDROS II? De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II, una de las áreas operativas de la refinería ubicada en el Istmo de Tehuantepec. Testigos relataron que el estruendo pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, mientras columnas de humo y fuego eran visibles desde colonias cercanas. Horas después del accidente, Petróleos Mexicanos confirmó que seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. La empresa señaló que el incendio logró ser controlado por el cuerpo de bomberos interno y aseguró que no existía riesgo para la población cercana.

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