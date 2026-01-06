En Día de Reyes, preguntan niños a Sheinbaum por qué quitó dulces de las escuelas

Niños mexicanos cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por qué se prohibió la venta de dulces en las escuelas del País, a lo que la mandataria le explicó que fue por temas de salud.

Durante este 6 de enero, Día de Reyes, niños y niñas acudieron a la conferencia de prensa matutina de la mandataria, a quien manifestaron sus inquietudes sobre temas como educación y salud.

Ivanna, una estudiante de tercer grado de primaria, le preguntó a Sheinbaum “por qué quitó los dulces” de las escuelas del País, luego de que en 2025 el Gobierno de México prohibió la venta de “comida chatarra” en los centros educativos del País.

“Los dulces en exceso hacen mucho daño, son ricos pero hacen mucho daño, si se comen muchos dulces de pequeñita, parece que no, pero conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades”, le respondió la mandataria.

Agregó que es mejor que los niños consuman alimentos, como pueden ser dulces “supervisados por sus papás en su casa”, sin embargo en las escuelas se debe promover la comida saludable, de acuerdo con la estrategia federal “Vive saludable, vive feliz”.

El programa va dirigido a reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad infantil, que se estima que afecta a entre 36 y 40 por ciento de niños y adolescentes mayores de cinco años.

Por otro lado, el niño Julio, con la ayuda de un reportero, pidió a la presidenta un mensaje en el marco del regreso a clases del próximo lunes 12 de enero.

La Presidenta destacó, en ese sentido, la entrega de útiles y uniformes escolares para la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, además de las Becas del Bienestar dedicadas a apoyar a niños y jóvenes.

“Ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás. Eso es un regalo de Día de Reyes”, subrayó.

Sheinbaum deseó a niñas y a niños un año feliz y les pidió que “no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas y que los queremos mucho”.

“Nuestro interés es la educación y que tengan lo suficiente para ir a la escuela, ese es un gran mensaje”, dijo y agregó que se harán “muchas canchas de fútbol” por el Mundial de Fútbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Al concluir la conferencia de prensa, los niños recibieron a los tres Reyes Magos, que les ofrecieron regalos y la rosca de reyes a los presentes.