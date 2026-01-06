En Día de Reyes, preguntan niños a Sheinbaum por qué quitó dulces de las escuelas

México
/ 6 enero 2026
    En Día de Reyes, preguntan niños a Sheinbaum por qué quitó dulces de las escuelas
    La Presidenta compartió la rosca de reyes con los niños y el resto de asistentes a su conferencia de prensa. FOTO: CUARTOSCURO

Menores fueron invitados a la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, a quien le plantearon temas como educación y salud

Niños mexicanos cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por qué se prohibió la venta de dulces en las escuelas del País, a lo que la mandataria le explicó que fue por temas de salud.

Durante este 6 de enero, Día de Reyes, niños y niñas acudieron a la conferencia de prensa matutina de la mandataria, a quien manifestaron sus inquietudes sobre temas como educación y salud.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum responde a críticas: ‘La 4T no es chavismo, es humanismo mexicano’

Ivanna, una estudiante de tercer grado de primaria, le preguntó a Sheinbaum “por qué quitó los dulces” de las escuelas del País, luego de que en 2025 el Gobierno de México prohibió la venta de “comida chatarra” en los centros educativos del País.

“Los dulces en exceso hacen mucho daño, son ricos pero hacen mucho daño, si se comen muchos dulces de pequeñita, parece que no, pero conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades”, le respondió la mandataria.

Agregó que es mejor que los niños consuman alimentos, como pueden ser dulces “supervisados por sus papás en su casa”, sin embargo en las escuelas se debe promover la comida saludable, de acuerdo con la estrategia federal “Vive saludable, vive feliz”.

El programa va dirigido a reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad infantil, que se estima que afecta a entre 36 y 40 por ciento de niños y adolescentes mayores de cinco años.

Por otro lado, el niño Julio, con la ayuda de un reportero, pidió a la presidenta un mensaje en el marco del regreso a clases del próximo lunes 12 de enero.

La Presidenta destacó, en ese sentido, la entrega de útiles y uniformes escolares para la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, además de las Becas del Bienestar dedicadas a apoyar a niños y jóvenes.

“Ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás. Eso es un regalo de Día de Reyes”, subrayó.

Sheinbaum deseó a niñas y a niños un año feliz y les pidió que “no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas y que los queremos mucho”.

“Nuestro interés es la educación y que tengan lo suficiente para ir a la escuela, ese es un gran mensaje”, dijo y agregó que se harán “muchas canchas de fútbol” por el Mundial de Fútbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Al concluir la conferencia de prensa, los niños recibieron a los tres Reyes Magos, que les ofrecieron regalos y la rosca de reyes a los presentes.

Temas


Educación
Salud

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento