En dos semanas, Marina asesta golpe a células afines al CJNG

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México
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    En dos semanas, Marina asesta golpe a células afines al CJNG
    Destaca la detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, el 14 de octubre en Jalisco, señalado como líder de “Los Cromo”. Cortesía

Del 14 al 28 de octubre, Semar participó en operaciones contra cinco objetivos prioritarios en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca

CDMX.- Del 14 al 28 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar), participó en operaciones contra cinco objetivos prioritarios en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Entre ellos se encuentra la detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, el 14 de octubre en Jalisco, señalado como líder de “Los Cromo”, organización afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones su influencia comprendía municipios del Istmo de Tehuantepec relacionados con el Corredor Interoceánico.

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En otra acción, el 22 de octubre en Colima fue capturado Leopoldo David López Sánchez, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG, con presencia en Colima y Jalisco.

En el caso de Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de “Los Cazadores”, grupo afín a “Los Salazar”, falleció el 23 de octubre en Sonora durante una agresión armada contra personal naval.

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Por otra parte, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, fue identificado preliminarmente como una de las dos personas fallecidas en la operación del 26 de octubre en Sinaloa. Es señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave. La otra persona fue identificada como Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “Profe”.

Los uniformados también detuvieron a Carlos César Cruz Muñoz, alias “Semáforo”, el 28 de octubre en Oaxaca, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con el CJNG. Su detención se realizó en una entidad distinta de su presunta zona de influencia. En la misma operación fue detenida otra persona, cuya identidad y función no se precisan.

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La Semar detalló que estas acciones muestran la capacidad de la Inteligencia para traducir información en operaciones contra objetivos prioritarios.

Indicó que la afectación del mando de estos grupos contribuye a limitar su capacidad de operación y fortalece los esfuerzos de seguridad para proteger a la población.

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