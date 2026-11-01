Autoridades despliegan a 520 elementos en Tecate tras ola de asesinatos

CDMX.- Autoridades federales y estatales desplegaron desde este fin de semana a 520 elementos en el Municipio de Tecate, en Baja California, tras una ola de asesinatos durante las últimas semanas. El arribo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía estatal se registra desde el sábado pasado en medio de una disputa criminal entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la fracción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa (CDS) en la zona.

Laureano Carrillo, titular de Seguridad Pública estatal, reconoció que el municipio de Tecate es un foco rojo en estos momentos por el tráfico de drogas, de personas, de armas y el robo de huachicol. “Estaremos ahí estableciendo algunos retenes o puestos de revisión, la misión es clara, apoyar a Tecate ahorita para evitar que sigan ocurriendo este tipo de delitos y garantizando la seguridad de los ciudadanos”, dijo el pasado sábado a la prensa local. “No vamos a permitir ningún tipo de abuso contra el ciudadano, situaciones que ponga en riesgo la vida de ciudadanos o extorsiones (...) el foco rojo que es de prioridad lo tenemos en Tecate”.

MATAN A CINCO EN 48 HORAS Los recorridos serán desde este corredor hasta la Rumorosa, Valle de las Palas y Valle de Guadalupe también, añadió el funcionario estatal durante el banderazo de seguridad. Al mismo tiempo del despliegue, se informó sobre la instalación de un centro de trabajo permanente entre las tres corporaciones de Gobierno, y la reunión periódica con representantes del sector empresarial para informar sobre los operativos.

Apenas la semana pasada, en Tecate, gobernado por el morenista Román Cota Muñoz, se registraron al menos cinco asesinatos del miércoles al jueves pasado. Uno de los asesinatos fue el de una agente de la Policía estatal Astrid Manzano en la Colonia Nido de las Águilas, y otras cuatro personas fueron también ultimadas al interior de un domicilio en la Colonia El Escorial. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California rebasó a Guanajuato como la entidad que más homicidios dolosos registró en el periodo de enero a septiembre de este año.