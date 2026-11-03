Capturan en Edomex a ‘El Patrón’, cabecilla del cártel ‘Los Linos’ y generador de violencia en el oriente de Morelos

CDMX.- Elementos federales detuvieron en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, identificado como uno de los líderes del cártel de “Los Linos”, célula delictiva que tiene presencia mayoritaria en el estado de Morelos vinculada a delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que el presunto delincuente es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad de Morelos.

El funcionario federal detalló, a través de redes sociales, que esta acción da continuidad a una operación del pasado 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de este grupo criminal, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

HARFUCH DESTACA EL OPERATIVO PARA CAPTURARLO “Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia”, señaló. Según reportes de seguridad, “Los Linos” tienen presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, municipios morelenses.

García Harfuch destacó este operativo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, agradeció a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, por el apoyo para esta detención.