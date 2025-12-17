En Edomex, 68 sujetos son detenidos por robo a transporte y secuestro exprés

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a 68 personas, presuntos miembros de ocho grupos criminales, por los delitos de secuestro exprés, robo de vehículos, robo de mercancías con violencia y robo a transporte, así como portación de armas de fuego, contra la salud, ataques a las vías de comunicación y cohecho, parte del Operativo Senda en la entidad. FGJEM indicó que 16 de ellos fueron vinculados a proceso, 13 pendientes a resolver su situación jurídica y 38 cuentan con una fecha de audiencia de formulación de imputación, mientras que uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR). TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga

Entre los detenidos, identificaron a sujetos conocidos como: 'Toño Tenis', 'Angel Axel' y 'El Kevin', presuntos implicados en un grupo criminal de Michoacán; además de 'Los Tilicos', 'Los Panteras', 'Los Marmolejos', 'Los Bam Bam' y 'La Empresa', quienes estarían relacionados con un grupo criminal con orígenes en Jalisco. Además de las detenciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también realizó operativos en inmuebles asegurados incluyen bodegas, casas de seguridad, encierros, establecimientos comerciales y una empresa de monitoreo satelital, empleados por grupos delictivos dedicados al robo de carga, secuestro, homicidio y robo con violencia, entre otros ilícitos.

Las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión, en flagrancia, y a través de cateos e inspecciones, con el respaldo del Poder Judicial del Estado de México, que analizó 82 solicitudes durante más de 72 horas continuas. La Operación Senda fue implementada entre el 9 y 12 de diciembre, tras identificar el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al robo a transporte de carga, con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la FGJEM. Asimismo, la FGJEM inició el procedimiento de extinción de dominio en los casos procedentes de los 137 inmuebles asegurados, entre los que se contabilizan 58 bodegas, 23 encierros, 23 casas de seguridad, tres deshuesaderos, 22 "cachimbas", cuatro restaurantes, dos comercios irregulares y una empresa de monitoreo.