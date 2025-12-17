En Edomex, 68 sujetos son detenidos por robo a transporte y secuestro exprés

México
/ 17 diciembre 2025
    En Edomex, 68 sujetos son detenidos por robo a transporte y secuestro exprés
    FGJEM detuvieron a 68 personas, presuntos miembros de 8 grupos criminales, por los delitos de secuestro exprés, de vehículos, de mercancías con violencia y a transporte, portación de armas de fuego y más. X
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


FGE

FGJEM realizó operativos en inmuebles incluyen bodegas, casas de seguridad, encierros, establecimientos comerciales y empresa de monitoreo satelital

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a 68 personas, presuntos miembros de ocho grupos criminales, por los delitos de secuestro exprés, robo de vehículos, robo de mercancías con violencia y robo a transporte, así como portación de armas de fuego, contra la salud, ataques a las vías de comunicación y cohecho, parte del Operativo Senda en la entidad.

FGJEM indicó que 16 de ellos fueron vinculados a proceso, 13 pendientes a resolver su situación jurídica y 38 cuentan con una fecha de audiencia de formulación de imputación, mientras que uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga

Entre los detenidos, identificaron a sujetos conocidos como: ‘Toño Tenis’, ‘Angel Axel’ y ‘El Kevin’, presuntos implicados en un grupo criminal de Michoacán; además de ‘Los Tilicos’, ‘Los Panteras’, ‘Los Marmolejos’, ‘Los Bam Bam’ y ‘La Empresa’, quienes estarían relacionados con un grupo criminal con orígenes en Jalisco.

Además de las detenciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también realizó operativos en inmuebles asegurados incluyen bodegas, casas de seguridad, encierros, establecimientos comerciales y una empresa de monitoreo satelital, empleados por grupos delictivos dedicados al robo de carga, secuestro, homicidio y robo con violencia, entre otros ilícitos.

TE PUEDE INTERESAR: Tabasco ofrece 250 mil pesos por ‘El Rayo’, presunto jefe operativo de La Barredora y prófugo desde 2022

Las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión, en flagrancia, y a través de cateos e inspecciones, con el respaldo del Poder Judicial del Estado de México, que analizó 82 solicitudes durante más de 72 horas continuas.

La Operación Senda fue implementada entre el 9 y 12 de diciembre, tras identificar el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al robo a transporte de carga, con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la FGJEM.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres

Asimismo, la FGJEM inició el procedimiento de extinción de dominio en los casos procedentes de los 137 inmuebles asegurados, entre los que se contabilizan 58 bodegas, 23 encierros, 23 casas de seguridad, tres deshuesaderos, 22 “cachimbas”, cuatro restaurantes, dos comercios irregulares y una empresa de monitoreo.

De manera adicional, fueron asegurados 178 vehículos, algunos con medios de identificación alterados y rótulos de presuntas organizaciones sociales o sindicales, utilizados presuntamente para el traspaleo y traslado de cargamentos robados, informó la autoridad investigadora.

Entre los municipios intervenidos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Texcoco, Zumpango, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Teotihuacán y Atlacomulco, además de otras demarcaciones del territorio mexiquense.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


FGE

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador