En México las principales causas del suicidio son la desesperanza y los problemas familiares

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo con el último informe realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México titulado “DiSí a la Vida”, tanto la desesperanza como los problemas familiares son las principales causas que llevan a miles de personas al año a considerar la idea de quitarse la vida en el país.

Hoy que se celebra el Día Internacional de los Supervivientes de la Muerte por Suicidio, a través de un comunicado publicado en el sitio web del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, detalla que entre el mes de enero de 2019 y octubre de 2025, “han brindado apoyo a 38,177 personas en situación de riesgo, mientras que tan solo en los primeros diez meses de 2025 los reportes crecieron 1% respecto al mismo periodo del año anterior”; siendo prosigue el texto “el perfil más frecuente de quienes solicitan ayuda son personas de 18 a 30 años (46%) y, por ocupación, estudiantes (45%), seguidos de personas empleadas (37%)”.

En opinión de la Dra. Clara Luz Álvarez, quien es la Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, “cada persona que busca ayuda está dando un paso valiente hacia la vida. Nuestro compromiso es acompañarla para que la esperanza vuelva a tener un lugar en su historia. Estamos aquí para escuchar, contener y caminar con quienes atraviesan sus momentos más difíciles”.

Por su parte, la Dra. María Elena Esparza, quien es la Consejera en Género del Consejo Ciudadano explicó que “la desesperanza en mujeres, niñas y adolescentes no es pasajera, sino una crisis psicológica documentada donde la falta de futuro las lleva a ver el suicidio como única salida. Esta condición es alimentada por la violencia sistémica y las desigualdades estructurales que las hacen más vulnerables”.

El informe precisa que tan solo en este año el número de personas que fueron atendidas por la organización registró un incremento de un 1 %, siendo el perfil más común el de estudiantes con un 45% y el de las personas empleadas con el 37%.

Del total de reportes, indica el comunicado, casi 7 de cada 10 correspondieron a mujeres, es decir el 67%, mientras el 25% fueron menores de edad, evidenciando la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes en sus entornos escolares, familiares o comunitarios.

En lo que se refiere al total de los intentos de suicidios de las personas que fueron atendidas, 9 de cada 10 ocurrieron dentro del hogar siendo los medios más empleados la ingesta de pastillas en en 41 %) y autolesiones un 18 %.

“Los principales motivos que detonaron las crisis suicidas fueron: desesperanza (13.2%), seguida de problemas familiares (11.8%), problemas de pareja (11.8%), dificultad para expresar emociones (10.7%), y violencia familiar (7.3%)” detalla el comunicado y añade que “entre enero y octubre de 2025, el 89% de quienes se comunicaron fueron directamente las personas afectadas, lo que refleja un avance en la búsqueda autónoma de apoyo”.

POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

En lo que se refiere a la ubicación geográfica de las personas atendidas, el comunicado resalta que más de la mitad provinieron de entidades fuera de Ciudad de México, fundamentalmente del Estado de México (centro), Jalisco (oeste) y Veracruz (este).

Mientras que en lo que respecta a la capital del país, cerca del 39 % corresponde a la CDMX, habiendo una con mayor incidencia en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia señala que sus servicios en referentes a la prevención del suicidio están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es de manera gratuita y confidencial.

Por último, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último año se quitaron la vida 8,856 mexicanos, es decir, 6.8 suicidios por cada 100,000 habitantes

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México.