Celebra Montiel que FGR descarte pesquisa contra ‘Andy’ López Beltrán

CDMX.- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya aclarado que no existe una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán. “La Fiscalía desestima estos señalamientos de diversos actores de la Oposición, dejando claro que no hay una investigación.

“No somos los presidentes de los partidos ni ministerios públicos ni jueces ni nada por el estilo, es la autoridad la encargada de investigar cuando haya un delito y de dejar claro cuando no lo haya”, dijo. La Fiscalía General de la República prácticamente “exoneró” a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés López Obrador, el lunes, al asegurar que no cuenta con ningún dato de prueba para siquiera iniciar una carpeta de investigación por huachicol fiscal.

NO CUENTA CON TESTIGOS DE SEÑALAMIENTOS, ASEGURA FISCALÍA La dependencia aseguró que es falso que cuente con testigos protegidos que hayan hecho señalamientos contra el también exsecretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Montiel señaló que la oposición tiene derecho y es libre de señalar, pero la autoridad les confirma que no tienen razón y es una campaña contra su movimiento.

“Permanentemente han estado en estas afirmaciones, desde su postura de opositores, y tienen todo el derecho, y eso es libre, y todo mundo opina, y todo mundo puede decir lo que desee. Ellos tienen su derecho a decir lo que quieran, no me vayan acusar de censurarlos. Lo que no vamos a permitir es que haya mentiras. “Pero quien imparte la justicia y genera las investigaciones es la Fiscalía General de la República y ha desestimado que haya una investigación contra Andrés. De esta manera, la Fiscalía lo pone en la mesa. Y nosotros seguiremos diciendo que es un tema de soberanía, porque es un intento de injerencia. ¿Por qué? Pues porque representa una persona pública, como lo ha sido contra nuestros otros compañeros”, añadió.

La conferencia de este martes estuvo enfocada al huachicol fiscal. Sin embargo, acusó la dirigente, ese ilícito inició con el PRI y PAN al aprobar la entrada de empresas que se dedicaron a saquear y hacer negocios ilegales, entre ellas Ingemar.