Huachicol fiscal prácticamente se terminó, asegura Sheinbaum; celebra intervenciones y detenciones

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    Huachicol fiscal prácticamente se terminó, asegura Sheinbaum; celebra intervenciones y detenciones
    La presidenta informó que solicitó a la FGR explicar el avance de las indagatorias. Cuartoscuro

La mandataria sostuvo que la detección y clausura de almacenamientos ilegales ha sido resultado de acciones de la GN y la FGR

CDMX.- El huachicol fiscal o contrabando de combustible “prácticamente se terminó” gracias a las intervenciones en aduanas y las detenciones realizadas, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras reconocer que aún persisten algunos problemas, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría de Energía y el SAT presentar un informe y dar a conocer los aseguramientos, investigaciones y capturas relacionadas con el ingreso ilegal de combustibles.

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“Qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el Gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Prácticamente se terminó gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas, a las detenciones que se hicieron”, afirmó.

“Tenemos pendiente la información de Secretaría de Energía, el SAT, todo para que aquí se presente perfectamente todo. Pero la cantidad de detenciones que ha habido son muy grandes. Hay otros problemas que todavía persisten que se están atendiendo, pero de eso no se habla”.

SOLICITA A FGR EXPLICAR AVANCE EN INDAGATORIAS

Sheinbaum dijo que solicitó a la FGR explicar el avance de las indagatorias, incluidas las que derivaron en detenciones de integrantes de la Secretaría de Marina y en el aseguramiento de ferrotanques con combustible ilegal.

“Todo lo que se hizo con el caso de los ferrotanques que llegaban con combustible ilegal, que llevaron a varias detenciones y que todavía faltan más, el contrabando de combustible disminuyó muchísimo”, expuso.

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Durante la mañanera, afirmó que el aumento en las ventas legales de Pemex es una muestra de que disminuyó la comercialización ilícita de combustibles, aunque no presentó cifras sobre el volumen de contrabando detectado, los ingresos recuperados o el número total de personas investigadas.

“Lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la venta de combustible de Pemex y esa es la mejor muestra, pues, de que hay menos ilegalidad en la venta del combustible”, afirmó.

DEFIENDE CIERRE DE REFINERÍAS CLANDESTINAS

La presidenta sostuvo que la detección y clausura de almacenamientos ilegales ha sido resultado de acciones de la Guardia Nacional y la Fiscalía, no de hallazgos ajenos a las autoridades.

Sheinbaum cuestionó la difusión de versiones según las cuales las autoridades ignoraban la existencia de esos sitios y después aparecieron de manera fortuita.

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“Es como dicen, oigan, se encontraron un almacenamiento de combustible y dicen: ‘¿Cómo es posible que no se diera cuenta la autoridad?’ No, la autoridad lo encontró, la autoridad fue la que lo clausuró, la autoridad es la que está haciendo las investigaciones”, reprochó.

“¿Cuál es la propaganda? ¿Cuál es la información? La Guardia Nacional se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible ilegal. Solicitó a la Fiscalía su cateo y clausura. Esa es la información. Se clausuró y se están haciendo las investigaciones. Hay detenidos”.

La mandataria aseguró que presentar esos hechos como si el Gobierno hubiera descubierto tarde los almacenamientos forma parte de una campaña para atacar a su administración.

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“El Gobierno de México no se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible y, de pronto, apareció de la nada un almacenamiento de combustible. Bueno, sí fue la propia autoridad quien se dio cuenta e hizo su trabajo”, señaló.

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