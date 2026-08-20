Suspenden a juez por liberar a Lucio Miranda, extitular del DIF Jalisco acusado de violación

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    Suspenden a juez por liberar a Lucio Miranda, extitular del DIF Jalisco acusado de violación
    Miranda fue acusado de violación a una empleada del DIF y estaba en prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito. Cortesía
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El juez Luis Ignacio Ceja Arias varió las medidas cautelares al exdirector del DIF y Miranda quedó en libertad

GUADALAJARA, JAL.- Sin que existiera un amparo o apelación, el juez Luis Ignacio Ceja Arias decidió quitar la prisión preventiva al exdirector del DIF Jalisco, Lucio Miranda Robles y por eso fue suspendido, reveló el Presidente del Consejo de la Judicatura, José Luis Álvarez Pulido.

Lucio Miranda fue acusado de violación a una empleada del DIF y estaba en prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito.

“Él mismo (juez) otorgó esa prisión preventiva en audiencia que tuvo verificativo el 12 de agosto”.

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“El día de ayer (miércoles) desahogó una diversa audiencia en la que por lo menos, y sin adelantar nosotros algún tema que ponga en riesgo nuestra investigación administrativa, se considera que riñe con parámetros que claramente no obedecen, digamos a la actividad que debe desarrollar un juez”

“Yo como juez no puedo revocar mi propia determinación, para ello hay instancias hay apelaciones, hay amparos”, informó Álvarez Pulido.

JUEZ NO DETALLÓ LOS ARGUMENTOS QUE DIÓ PARA OTORGAR LA LIBERTAD

Sin embargo, no detalló los argumentos que dio el juez para otorgar la libertad, pues aseguró que son parte de la investigación, pero claramente se contraponen con su función.

Después de enterarse, el Consejo de la Judicatura tuvo sesión de pleno y decidió suspenderlo y retirarlo del caso.

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“Al menos en este momento, no tenemos algún dato de algún tipo de dádiva o actuación de que recibiese algún beneficio, pero justamente va a ser parte de la investigación”, aseguró el Presidente del Consejo de la Judicatura.

Explicó que otro juez tomará el caso contra Lucio, y la Fiscalía deberá solicitar acciones para que sea procesado.

CEJA ARIAS YA CONTABA CON OTRA QUEJA

Álvarez Pulido reconoció que Ceja Arias ya tenía otra queja de hace algunas semanas y eso tuvo peso para la suspensión.

“No idéntico, pero sí con alguna situación, posiblemente una situación que pudiera reñir con algo que había dictado previamente”, abundó.

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En el caso de Lucio fue más grave por la agilidad que hubo para liberarlo.

“Un tema relevante como el que pudimos observar ayer fue lo que nos llevó a que, sumado a otro tema que tenía también ahí en proceso de investigación, fue lo que nos llevó a tomar una decisión al advertir ya un cierto riesgo importante”.

El juez 2 Penal de Ciudad Guzmán tiene 10 años de experiencia. El Consejo de la Judicatura tiene en trámite entre 100 y 120 quejas en general contra empleados.

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