Encabeza Edomex la lista de matrimonio infantil: hay más de 33 mil registros

México
/ 7 agosto 2025
    Encabeza Edomex la lista de matrimonio infantil: hay más de 33 mil registros
    Estas uniones impactan al desarrollo pleno, acceso a la educación y salud de este sector de la sociedad | Foto: Especial Vanguardia

Actualmente México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de estas uniones

CDMX.- En México hay decenas de miles de niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años que viven en condición de matrimonio o unión temprana, a pesar de que la ley lo prohíbe, de acuerdo con datos recabados hasta octubre de 2024.

El estudio “Matrimonio Infantil como impedimento para el desarrollo”, elaborado por el Centro de Estudios Internacional “Gilberto Bosques” del Senado de la República, muestra alarmanetes cifras.

El informe revela en fuertes disparidades regionales y que persisten prácticas que vulneran los derechos de la infancia y adolescencia en distintas entidades del país.

“A pesar de que el matrimonio infantil ha sido prohibido por ley en México, estas cifras reflejan que las uniones informales continúan siendo una realidad en muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, indígenas o con altos niveles de marginación”, señala el estudio.

Organizaciones nacionales e internacionales advierten que estas uniones afectan los derechos de niñas y adolescentes e impactan a su acceso a la educación, salud y desarrollo pleno.

Estos organismos también alertan que los matrimonios o uniones a edad temprana expone a este sector a situaciones de violencia, embarazo adolescente y pobreza.

De acuerdo con el documento, el Estado de México encabeza la lista con 33 mil 163 menores de entre 12 y 17 años casados o en unión.

Le sigue en este listado Chiapas con 25 mil 490 casos; Veracruz, con 24 mil 813; Puebla, con 20 mil 228; Guanajuato, con 18 mil 218 casos; Michoacán, con 17 mil 405; y Jalisco, con 16 mil 364 casos.

Entre los estados también destaca Guerrero, con 15 mil 888 casos; Sinaloa, con 7 mil 613; Chihuahua, con 8 mil 580; Tabasco, con 8 mil 367; y la Ciudad de México, con 8 mil 154.

Por otro lado, las entidades con las cifras más bajas son Baja California Sur, con mil 431 casos; Colima, con mil 582; y Tlaxcala, con 3 mil 304 adolescentes.

Temas


Matrimonio Infantil
Edomex

