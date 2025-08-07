Tiene derecho a salir de vacaciones: Sheinbaum sobre Layda Sansores
COMPARTIR
TEMAS
Se suma caso de gobernadora de Campeche a viajes lujosos de morenistas
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al viaje que realizó a Países Bajos la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para la celebración de su cumpleaños.
En su conferencia matutina la mandataria federal señaló que las personas están en su derecho para salir de viaje, aunque consideró que debe haber humildad en el ejercicio del servicio público.
TE PUEDE INTERESAR: Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto
“¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?”, cuestionaron a la mandataria.
“Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya... Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público”, respondió la presidenta.
Recientemente circularon en redes sociales fotografías de la gobernadora de Campeche antes de abordar un vuelo con destino al extranjero.
Internautas criticaron a la mandataria y cuestionaron su lujoso estilo de vida, ya que es contrario a los principios de austeridad que son parte de los estatutos del partido.
En las últimas semanas líderes del partido de la Cuarta Transformación y legisladores han sido captados tomando vacaciones en otros países y visitando sitios de costos elevados.
Entre los casos más sonados son el de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, que fue captado en Japón, en donde se habría hospedado en un hotel de 5 estrellas y visitó una exclusiva tienda de artículos de lujo.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado
También el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien fue captado en el hotel Pousada, en Lisboa, Portugal.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, compartió en redes sociales su viaje a Madrid, España. En este caso el legislador explicó que no fueron gastos excesivos los que realizó y puntualizó que fueron con recursos propios.