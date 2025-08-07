Tiene derecho a salir de vacaciones: Sheinbaum sobre Layda Sansores

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al viaje que realizó a Países Bajos la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para la celebración de su cumpleaños.

En su conferencia matutina la mandataria federal señaló que las personas están en su derecho para salir de viaje, aunque consideró que debe haber humildad en el ejercicio del servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto

“¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?”, cuestionaron a la mandataria.

“Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya... Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público”, respondió la presidenta.

Recientemente circularon en redes sociales fotografías de la gobernadora de Campeche antes de abordar un vuelo con destino al extranjero.