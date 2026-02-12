Enfermera desata debate por no aplicar vacuna contra sarampión en Metro CDMX; señaló fuera de horario

En un módulo de vacunación en una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, usuarios sostuvieron una discusión con un grupo de enfermeras del sector Salud, quienes presuntamente rechazaron aplicar la vacuna contra el sarampión. En las imágenes se escucha a una usuaria cuestionando a una enfermera sobre la negativa para inyectarla, pese a que se encontraba formada antes de concluir la jornada laboral del personal de salud, a lo que la trabajadora explica que “ya no nos podemos quedar, nosotros terminamos a las 2 de la tarde”. La mujer insistía en una explicación más detallada del motivo y el nombre de la enfermera, a lo que le respondió que la “vacuna tiene 10 dosis, si yo la abro tengo que aplicar 10 dosis, pero ya no nos podemos quedar”, afirmando que la decisión de no seguir inoculando no dependía de ella ni el personal presente, esto a que su superior eran quien determinaba si el personal permanece o no más tiempo, siendo así que debe apegarse al horario ya establecido. TE PUEDE INTERESAR: Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo

SE DIVIDEN EN REDES Tras la difusión del video, la conversación en redes sociales se polarizó, pues mientras algunos usuarios criticaron la negativa y señalaron la importancia de facilitar el acceso a la vacunación, otros defendieron al personal médico con el argumento de respetar la jornada laboral y los protocolos sanitarios. Señalaron que las enfermeras no pueden quedarse tiempo más allá de su hora de salida, ya que son reprendidas y aludieron a la empatía e invitaron a la comprensión hacia el personal del sector Salud. También generó debate el manejo adecuado de las vacunas en el cumplimiento de la cadena de frío, es decir, es un sistema que consiste en mantener las dosis a temperaturas específicas desde su producción hasta la aplicación, el cual es indispensable para conservar la efectividad de los biológicos.

IMSS BIENESTAR AFIRMA: NO SE NIEGA VACUNAS El IMSS Bienestar afirmó que las vacunas contra el sarampión no se niegan en el Metro de la Ciudad de México, tras la difusión del video. En un comunicado, puntualizó que los módulos móviles instalados por la emergencia sanitaria se rigen por horarios específicos, ya que la vacuna SR y SRP requiere mantenerse en cadena de frío, con una durabilidad de entre seis y ocho horas tras iniciar la jornada. Explicaron que cada frasco contiene diez dosis, por lo que una vez abierto, si no se aplica el resto de las dosis, estas se debe desechar para garantizar la seguridad y eficacia del biológico, para así mantener los estándares necesarios de protección. Señala que, en caso de requerir la vacna después del horario habitual de los módulos del Metro, el IMSS Bienestar recomienda acudir a Centros de Salud, los cuales algunos permanecen abiertos hasta las 18:00 horas o acudir de 20:00 a 7:00 horas a la Central de Abastos, donde también se facilita el acceso en horario nocturno. Así como reconoció la labor del personal de salud que, diariamente, acerca la vacunación a distintos puntos de la Ciudad de México, e incitó a la población a ubicar centros de vacunación en el sitio: dondemevacuno.salud.gob.mx

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación. El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire. Entre los síntomas más comunes se encuentran: - Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea. La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía. No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten. En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse. La vacuna puede solicitarse en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), centros de Salud y módulos establecidos por las Secretarías de Salud Estatales presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.