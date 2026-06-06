Sheinbaum llama a los jóvenes a seguir impulsando la 4T

XALAPA, VER.- La presidenta Claudia Sheinbaum instó a cientos de jóvenes beneficiarios del programa de aprendices a “luchar por la patria” y planteó que el proyecto de gobierno en curso debe continuar, tras argumentar que el periodo transcurrido en el poder resulta insuficiente. “¿Es suficiente, el tiempo que llevamos? No. Hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás, porque México empezó a cambiar en el 2018 a un país distinto que toma en cuenta la dignidad de todas y de todos los mexicanos”, sostuvo durante su gira por Veracruz.

En el museo de la tecnología de Xalapa la presidenta se reunió con becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y les hizo un recuento histórico sobre lo que llamó “la grandeza de México”, territorio donde dijo, se da el jitomate, el maíz y el frijol, así como el legado de los héroes nacionales.

“No cualquier país tiene una Leona Vicario”, dijo.

“El jitomate es de aquí, de este territorio. Así que las pizzas y el espagueti no existirían si no fuera por el jitomate de aquí que cultivaron los antiguos mexicanos”, agregó. DESTACA GOBIERNOS DE MORENA La presidenta alabó también a los gobiernos de Morena, desde 2018 con Andrés Manuel López Obrador, y los programas sociales. “Estamos creando derechos, no oportunidades, porque el acceso a la educación es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, el acceso al empleo digno es un derecho, el acceso a un buen salario es un derecho, así tenemos que concebirlo. Porque, de otra manera, si son oportunidades, depende de la persona encontrar las oportunidades, y esa no es la visión”, refirió.

La mandataria externó su reconocimiento a la propiedad comunal al afirmar que este modelo existía previo a la Conquista española, destacó el impacto de la fuerza laboral mexicana en el desarrollo de Estados Unidos y sostuvo que en la sociedad estadounidense se prioriza el valor económico sobre otros aspectos.

“Ser mexicano es extraordinario, es un privilegio. Siempre luchen por su patria, siempre. Los mexicanos tenemos al menos cuatro amores, el amor por la familia, el amor por el prójimo, el amor por la naturaleza y uno muy importante, el amor por la patria”, indicó.

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