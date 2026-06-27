Envía juez a Roberto Borge a prisión domiciliaria tras 7 años preso

A pesar de que desde hace casi 3 años ya le habían concedido el cambio de medida cautelar en ese proceso penal, fue hasta ayer en la tarde cuando el ex Gobernador de Quintana Roo fue excarcelado, confirmaron fuentes judiciales.

Después de 7 años preso, Roberto Borge abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos y fue trasladado a una casa del Estado de México, para continuar en prisión domiciliaria el único proceso que tiene pendiente por lavado de dinero.

Un Juez de control del Centro del Centro de Justicia de Nezahualcóyotl, Estado de México, ordenó la diligencia de colocación del brazalete electrónico al ex Mandatario estatal e instruyó su traslado.

También se certificó que Borge cubrió una garantía de 10 millones de pesos, otra de las 5 medidas cautelares que le fijaron en el proceso de lavado, en sustitución de la prisión preventiva justificada.

El resto de las disposiciones impuestas son precisamente el resguardo domiciliario, la prohibición de salir del País con la entrega de pasaporte y visa, asÌ como la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con autoridades, partes u ofendidos.

El pasado 28 de mayo, el Juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, del Centro de Justicia penal federal de Morelos, absolvió a Borge de delincuencia organizada, al concluir que ninguno de los testigos de la FGR declararon que él dirigiera un grupo criminal.

En el caso de lavado, donde aún no le dictan sentencia, desde el 29 de septiembre de 2023 el Juez de control Marco Antonio Beltrán, del Centro de Justicia de Nezahualcóyotl, le sustituyó la prisión preventiva justificada por las 5 medidas cautelares.

Tras su absolución en el proceso de lavado ya sólo debía hacer el trámite para cubrir la garantía, contratar la colocación del dispositivo geolocalizador y abandonar el penal de Morelos para irse a la prisión domiciliaria.

Sin embargo, Carmen N. Ortega, la Juez de control de Nezahualcóyotl ahora responsable de la causa judicial, se declaró impedida para tramitar el caso por un posible conflicto de interés.

El Tribunal de Apelación resolvió este impedimento en las últimas horas, por lo que un Juez del Centro de Justicia de Nezahualcóyotl llevó a cabo la diligencia de excarcelación.

A Borge le iniciaron dos procesos a nivel federal. Uno, por delincuencia organizada y, otro, por lavado, relacionados con el remate de predios que ocasionaron un daño de más de 850 millones de pesos.