Envía México 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

CDMX.- México envió a Venezuela un nuevo cargamento con 718 toneladas de ayuda humanitaria que partieron desde el puerto de Veracruz en los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, que zarparon ayer 31 de julio.

Por medio de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM “Huasteco”, traslada un aproximado de 34.5 toneladas, lo que representa más de 718 toneladas en total.

El envío de ayuda humanitaria busca asistir al pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados en dicho país y se da unos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviarían dos barcos a Venezuela con donaciones del pueblo y ayuda humanitaria.