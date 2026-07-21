Pide Sheinbaum informe a SRE sobre supuestos espías rusos

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    Pide Sheinbaum informe a SRE sobre supuestos espías rusos
    La presidenta evitó confirmar la presencia de espías en territorio nacional y descartó que el tema implique un conflicto internacional. Cuartoscuro

Sostuvo que el gobierno mexicano aplica el mismo procedimiento al personal extranjero vinculado con tareas de seguridad

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre los señalamientos de Estados Unidos acerca de la supuesta presencia en México de agentes de inteligencia rusos acreditados como diplomáticos.

La mandataria sostuvo que el gobierno mexicano aplica el mismo procedimiento al personal extranjero vinculado con tareas de seguridad, independientemente del país del que provenga, y rechazó que el tema implique un conflicto internacional.

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“Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores”, respondió al ser cuestionada sobre los reportes estadounidenses.

“Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la Embajada solicita, se hace el mismo procedimiento”.

NO CONFIRMA LA PRESENCIA DE ESPÍAS RUSOS

Sheinbaum evitó confirmar la presencia de espías rusos en territorio nacional y señaló que las acreditaciones o solicitudes relacionadas con personal extranjero se procesan bajo los mismos criterios.

“Pero no tiene nada que ver con un asunto internacional, ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo”, afirmó.

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El señalamiento sobre la presunta operación de agentes rusos en México fue retomado en un reporte del Departamento de Estado estadounidense, según el cual oficiales de inteligencia de alto nivel operarían bajo cobertura diplomática.

EU HA MOSTRADO SU PREOCUPACIÓN

De acuerdo con la información difundida, autoridades estadounidenses han expresado preocupación por la presencia de personal ruso de inteligencia en México y por su eventual interés en recabar información relacionada con Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bloquean-mineria-en-areas-naturales-protegidas-de-mexico-GB22320633

En 2022, el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, General Glen VanHerck, afirmó ante legisladores de ese país que México albergaba a un número elevado de integrantes del servicio de inteligencia militar ruso.

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