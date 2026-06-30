Envía México siete plantas de luz a Venezuela

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará siete plantas de luz a Venezuela, mientras que la Marina prepara un barco con ayuda humanitaria. “Van a enviarse siete plantas de luz que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia.

“Estamos preparando un barco con la Secretaría Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones, incluso de la Embajada de Venezuela en México, pueda recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, indicó la mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

RECONOCE LABOR DE RESCATISTAS Además, reconoció la labor de los rescatistas mexicanos. -¿Qué mensaje le envía a hombres y mujeres mexicanos que están arriesgando la vida por salvar a venezolanos atrapados en los escombros?, se le preguntó. “Son un orgullo; es emotivo, es un orgullo; se lleva en el corazón, eso no se inventa”, respondió la presidenta. El diario ‘Reforma’ publicó que las brigadas de rescate mexicanas desplegadas en Venezuela han logrado salvar con vida a tres personas atrapadas bajo los escombros, tras los potentes sismos que azotaron a la nación sudamericana y que han dejado un saldo preliminar de mil 719 fallecidos y más de 5 mil heridos.

El primer rescate ocurrió el domingo, cuando se logró la extracción de un niño de 9 años atrapado en un edificio colapsado en La Guaira. El segundo salvamento registrado fue el de Aarón Levi Cantillo, de 21 años, en una operación conjunta entre equipos de emergencia de México, Venezuela y El Salvador.

La Cancillería reportó un tercer rescate con vida realizado por un elemento de la Cruz Roja e integrante de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

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