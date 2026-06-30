Envía México siete plantas de luz a Venezuela

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Envía México siete plantas de luz a Venezuela
    “Van a enviarse siete plantas de luz que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia”, declaró Sheinbaum. Sedena

La presidenta Sheinbaum informó que además la Marina prepara un barco con ayuda humanitaria

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará siete plantas de luz a Venezuela, mientras que la Marina prepara un barco con ayuda humanitaria.

“Van a enviarse siete plantas de luz que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reporta-el-sat-27-billones-en-ingresos-del-gobierno-federal-CN21797959

“Estamos preparando un barco con la Secretaría Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones, incluso de la Embajada de Venezuela en México, pueda recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, indicó la mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

RECONOCE LABOR DE RESCATISTAS

Además, reconoció la labor de los rescatistas mexicanos.

-¿Qué mensaje le envía a hombres y mujeres mexicanos que están arriesgando la vida por salvar a venezolanos atrapados en los escombros?, se le preguntó.

“Son un orgullo; es emotivo, es un orgullo; se lleva en el corazón, eso no se inventa”, respondió la presidenta.

El diario ‘Reforma’ publicó que las brigadas de rescate mexicanas desplegadas en Venezuela han logrado salvar con vida a tres personas atrapadas bajo los escombros, tras los potentes sismos que azotaron a la nación sudamericana y que han dejado un saldo preliminar de mil 719 fallecidos y más de 5 mil heridos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/perfila-la-suprema-corte-victoria-de-alcaldesa-de-acapulco-abelina-lopez-JN21796258

El primer rescate ocurrió el domingo, cuando se logró la extracción de un niño de 9 años atrapado en un edificio colapsado en La Guaira. El segundo salvamento registrado fue el de Aarón Levi Cantillo, de 21 años, en una operación conjunta entre equipos de emergencia de México, Venezuela y El Salvador.

La Cancillería reportó un tercer rescate con vida realizado por un elemento de la Cruz Roja e integrante de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desastres Naturales

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena
Semar
Cruz Roja

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
true

Columna para pleito y orquesta

Contribución yanqui

Contribución yanqui
true

¿La Presidenta sabía del golpeador y lo encubrió?

Moy sostuvo que, más que una determinación, la eventual salida de EU del T-MEC es una estrategia de Trump para negociar el tratado.

Ve Imco poco probable salida de EU del T-MEC
El director del IMSS-Bienestar señaló que México tiene una de las regulaciones más estrictas de Norteamérica para controlar tanto el fentanilo de uso médico.

Busca Salud alternativas al fentanilo para dolor
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La película se desarrolla en el Hollywood de 1920.

Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México