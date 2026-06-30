Reporta el SAT $2.7 billones en ingresos del gobierno federal

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    Reporta el SAT $2.7 billones en ingresos del gobierno federal
    Se obtuvo un incremento nominal de 35 mil 994 millones de pesos respecto a los primeros cinco meses del año anterior. Cuartoscuro
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Esto es un crecimiento nominal de 35 mil 994 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025

CDMX.- De enero a mayo de este año, los ingresos del gobierno federal alcanzaron 2 billones 781 mil 646 millones de pesos, un crecimiento nominal de 35 mil 994 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En dicho periodo, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 billones 477 mil 738 millones de pesos; es decir, se obtuvo un incremento nominal de 65 mil 848 millones de pesos respecto a los primeros cinco meses del año anterior, indicó el SAT en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-san-luis-potosi-convenios-con-consultoras-de-estados-unidos-IN21797168

Por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se recaudaron 298 mil 799 millones de pesos, lo que representa 30 mil 351 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

En tanto, los recursos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en 703 mil 351 millones de pesos; lo que significa un crecimiento de 49 mil 809 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

RECAUDACIÓN DEL ISR

El SAT indicó además que de enero a mayo de 2026 se recaudó 1 billón 345 mil 229 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/perfila-la-suprema-corte-victoria-de-alcaldesa-de-acapulco-abelina-lopez-JN21796258

“El SAT reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues con ello se obtienen los recursos que se destinan al desarrollo de la economía mexicana y al bienestar de la población”, comentó la dependencia.

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