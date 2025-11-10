‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco

Noticias
/ 10 noviembre 2025
    ‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
    El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

COMPARTIR

TEMAS


Narcoviolencia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

La organización Reinserta alertó que el crimen organizado recluta y entrena a menores de edad con drogas y violencia para convertirlos en asesinos, e hizo un llamado urgente al Congreso a tipificar el delito de reclutamiento infantil

CDMX.- La vocera y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, reveló que 7 de cada 10 jóvenes en conflicto con la ley han participado en actividades de sicariato, al ser reclutados por el crimen organizado y adiestrados con el uso de drogas desde temprana edad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Niño de Rivera advirtió que las adversidades sociales están empujando a los adolescentes a integrarse a grupos criminales como una alternativa de supervivencia.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisa FGR en Nuevo León 12 kilos de droga y más de 106 litros de hidrocarburo, solo en octubre 2025

“Los adolescentes que están metidos en la delincuencia organizada ya no nada más son usados como halcones... hoy son armas”, declaró, al recordar la participación de menores en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En el marco del Día Internacional en contra de la Delincuencia Organizada, Reinserta presentó el manual “¿Cómo no ser un niño sicario?”, durante un evento en el Papalote Museo del Niño, donde la organización busca impulsar una política pública nacional de prevención y atención al reclutamiento infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia

Niño de Rivera explicó que el documento ofrece una guía práctica para padres, maestros y comunidades sobre cómo identificar factores de riesgo, cómo actuar ante posibles casos y a qué instancias recurrir para solicitar ayuda.

“Es importante que veamos esta realidad como un problema estructural y social que involucra a muchas partes, incluyendo a la comunidad”, señaló la activista.

TE PUEDE INTERESAR: Monreal propone posponer debate sobre reforma de revocación de mandato

Asimismo, urgió al Poder Legislativo a tipificar el delito de reclutamiento de menores, ya que actualmente “no existe una sola persona sentenciada por este delito, pese a la magnitud del problema”.

Reinserta destacó que la violencia y la falta de oportunidades están generando un círculo de criminalización temprana, en el que los niños son utilizados como instrumentos por los grupos delictivos sin recibir alternativas reales de reintegración. Con información de El Universal

Temas


Narcoviolencia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez