‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco

CDMX.- La vocera y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, reveló que 7 de cada 10 jóvenes en conflicto con la ley han participado en actividades de sicariato, al ser reclutados por el crimen organizado y adiestrados con el uso de drogas desde temprana edad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Niño de Rivera advirtió que las adversidades sociales están empujando a los adolescentes a integrarse a grupos criminales como una alternativa de supervivencia.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisa FGR en Nuevo León 12 kilos de droga y más de 106 litros de hidrocarburo, solo en octubre 2025

“Los adolescentes que están metidos en la delincuencia organizada ya no nada más son usados como halcones... hoy son armas”, declaró, al recordar la participación de menores en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En el marco del Día Internacional en contra de la Delincuencia Organizada, Reinserta presentó el manual “¿Cómo no ser un niño sicario?”, durante un evento en el Papalote Museo del Niño, donde la organización busca impulsar una política pública nacional de prevención y atención al reclutamiento infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia

Niño de Rivera explicó que el documento ofrece una guía práctica para padres, maestros y comunidades sobre cómo identificar factores de riesgo, cómo actuar ante posibles casos y a qué instancias recurrir para solicitar ayuda.

“Es importante que veamos esta realidad como un problema estructural y social que involucra a muchas partes, incluyendo a la comunidad”, señaló la activista.

TE PUEDE INTERESAR: Monreal propone posponer debate sobre reforma de revocación de mandato

Asimismo, urgió al Poder Legislativo a tipificar el delito de reclutamiento de menores, ya que actualmente “no existe una sola persona sentenciada por este delito, pese a la magnitud del problema”.

Reinserta destacó que la violencia y la falta de oportunidades están generando un círculo de criminalización temprana, en el que los niños son utilizados como instrumentos por los grupos delictivos sin recibir alternativas reales de reintegración. Con información de El Universal