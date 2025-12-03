Godoy promete que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión de la FGR

    Godoy promete que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión de la FGR
El senado designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal general; se estima que su cargo durará hasta el 2034

La encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que, de ser electa como nueva fiscal general de la República, no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, junto a las otras dos candidatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, Godoy Ramos reconoció que la procuración de justicia sigue siendo una deuda histórica con la sociedad.

Dijo que, si bien nuestro país ha entrado en una nueva etapa en materia de procuración de justicia, la FGR tiene que estar a la altura de la realidad compleja por las que atraviesa México, por lo que se comprometió a combatir de manera coordinada y sin tregua, a la delincuencia organizada.

La coordinación no implica subordinación’, aclaró ante los cuestionamientos de la oposición sobre si su cercanía con la presidenta de la República no atenta contra la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Estoy convencida de que la justicia no puede esperar. México se encuentra en una encrucijada histórica y tenemos la oportunidad de consolidar una fiscalía fuerte, moderna y estratégica. Como abogada de la nación en materia de justicia, de acuerdo a las atribuciones que la Constitución confiere, aplicaré toda mi experiencia para defender los intereses de la nación con investigaciones sólidas, abatiendo la impunidad, fortaleciendo la institución, mejorando la atención a víctimas.’

Esa ruta es la que propongo, mi compromiso claro, investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación real entre instituciones con autonomía, atención digna e integral a las víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas’, recalcó.

Temas


política
Gobierno
Investigaciones

Localizaciones


CDMX
México

Personajes


Ernestina Godoy
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

