Senado acepta renuncia de Gertz Manero y la consideran como ‘causa grave’

El Senado de la República reanudó la sesión tras tres horas y media de receso decretado por la presidenta Laura Itzel Castillo, en donde se aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero ante la Fiscalía General de la República (FGR), para desempeñarse como embajador. En el pleno del Senado se dio lectura y trámite de un oficio del ex titular de la FGR, donde anuncia su renuncia al cargo e informa que será designado por la titular del Ejecutivo Federal (Claudia Sheinbaum) “como embajador en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”.

"El Senado en ejercicio de la facultad del artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República acepta y aprueba la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal, al haber calificado como causa grave el motivo de la misma", expuso Laura Itzel Castillo. Dijo que es imprescindible que este órgano legislativo se avoque a este proceso; cabe destacar que los legisladores primero avalaron en una votación que el asunto sea considerado de urgente resolución, para dar inicio a la discusión.

RENUNCIA ES UNA 'CAUSA GRAVE' En el oficio se indica que por esa razón, a partir de esta fecha "me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República". Solicitó que se informe al pleno del Senado de su decisión y se dé inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución. "Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos", puntualiza la misiva de Gertz. El pleno del Senado puso en marcha el debate de la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero al "haber calificado como causa grave el motivo de la misma". VOTAN POR APROBAR LA RENUNCIA DE GERTZ MANERO La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, luego de que se dio lectura al oficio de Gertz Manero, puso a votación un acuerdo para debatir la renuncia, la cual fue aprobado por 87 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PAN, con excepción de Lily Téllez que voto en contra junto con senadores del PRI con nueve votos. Entre los legisladores de oposición que votaron se encuentran la panista Lilly Téllez, y de los priistas Manuel Añorve, Claudia Anaya, Pablo Angulo, Anabell Ávalos, Melly Romero, Cristina Ruiz, Paloma Sánchez y Rolando Zapata. En tribuna, Clemente Castañeda dijo que la única causa grave que se argumenta es que será designado como embajador y dijo que desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano no puede ser una causa grave y lo sería sólo que estuviera impedido física o mental, haber cometido un ilícito o cometer violaciones a la Constitución.

"Esta no es una causa grave, aspira a seguir prestando sus servicios en la función pública, no es un asunto que pueda calificarse como de gravedad; una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado Mexicano, de tal relevancia como es la Fiscalía General de la República", señaló el emecista. La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, aseguró que la remoción de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR ya es una decisión tomada por la mayoría de Morena en la Cámara Alta: "Morena quiere tumbar al fiscal general de la República", expuso la senadora por Zacatecas en sus redes sociales. Posteriormente en sesión agregó que: "todo el día el Senado de la República de rehén esperando si llegaba primero la destitución o la renuncia, pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Gertz, presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y todo es negociable".