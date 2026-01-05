‘Es muy buen mensaje y es libre de volver’... Sheinbaum a dichos de AMLO sobre la situación en Venezuela y su posible regreso a la política

La presidenta subrayó que, aunque México se ha caracterizado por una posición neutral ante conflictos externos, la forma en que se desarrollaron los hechos en Venezuela ameritó una condena clara por parte del Estado mexicano.

Sheinbaum consideró que fue un buen momento para que López Obrador expresara su postura, al tratarse de un tema que involucra principios históricos de la política exterior mexicana como la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y la reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador . En respuesta, la mandataria destacó la importancia del mensaje emitido por el expresidente en un momento de alta tensión internacional.

UNIDAD POLÍTICA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

Sheinbaum agradeció públicamente el respaldo del expresidente y resaltó la unidad dentro del movimiento en torno al rechazo de la intervención extranjera. Señaló que la defensa de la soberanía está por encima de diferencias políticas o ideológicas.

“Es muy buen mensaje, muy contundente como siempre ha sido él. No es menor lo que ocurrió, la invasión de Estados Unidos a Venezuela y él hace este mensaje. En nuestro movimiento hay mucha unidad y, en este caso, cuando hablamos de la no intervención es una unidad muy amplia, así debe ser. Hay quien desde la derecha no está muy de acuerdo con esto e incluso llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde afuera lo van a tener”.

La mandataria criticó a sectores que, desde posturas conservadoras, han justificado históricamente la intervención externa como una vía para obtener poder político. Afirmó que estas posiciones carecen de respaldo popular y contradicen la tradición democrática del país.

Asimismo, reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, y que cualquier intento de vulnerar esa condición encontraría a la sociedad mexicana unida, como lo demuestra su historia.

“La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a mi persona”.

AMLO, SU REAPARICIÓN Y EL MENSAJE A TRUMP

Sobre un posible regreso de López Obrador a la vida pública, Sheinbaum fue clara al señalar que es libre de hacerlo, y que sólo él decidirá el alcance de su participación. Recalcó su reconocimiento personal y político al exmandatario.

AMLO reapareció para condenar la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como un acto de tiranía y una violación a la soberanía. En su mensaje, pidió a Donald Trump actuar con sensatez y no ceder ante quienes promueven el uso de la fuerza.

El expresidente advirtió que las victorias obtenidas mediante la imposición pueden revertirse y recordó que figuras históricas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln no aceptarían un papel hegemónico de Estados Unidos como “tiranía mundial”.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, señaló.

POSTURA DE MÉXICO ANTE EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Las autoridades mexicanas reiteraron que la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo, representan un riesgo para la estabilidad regional.

Sheinbaum descartó de manera contundente que exista riesgo de una intervención similar en México y pidió tranquilidad a la ciudadanía. Afirmó que las encuestas reflejan un rechazo mayoritario del pueblo mexicano a cualquier intervención extranjera, tanto en Venezuela como en la región.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POSTURA DE MÉXICO

· México mantiene una política histórica de no intervención

· La soberanía es un principio constitucional

· AMLO reapareció tras meses de retiro político

· Sheinbaum descartó riesgo de intervención en México

· El conflicto ha generado tensión regional