‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

México
/ 21 noviembre 2025
    ‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
    La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum felicitó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, destacando su valentía al denunciar una injusticia durante el certamen y considerándola un ejemplo para las mujeres mexicanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente el triunfo de Fátima Bosch, la tabasqueña que se coronó como Miss Universo 2025. Aunque señaló que estos certámenes “siempre dejan espacio para cuestionamientos”, celebró que México volviera a ocupar un lugar destacado en uno de los concursos más vistos del mundo.

La mandataria afirmó que lo que más le llamó la atención no fue solo la competencia, sino la actitud de Bosch frente a una situación que consideró injusta durante el evento. Su reacción, dijo, refleja un carácter firme y una postura que inspira a hombres y mujeres en todo el país.

“Muchas felicidades. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en detalles. A mí me gustó de ella, a parte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella”, comentó en La Mañanera del 21 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum subrayó que este tipo de gestos deben valorarse, especialmente cuando se trata de mujeres enfrentando desigualdades. Enfatizó que alzar la voz es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.

UN EJEMPLO DE VALENTÍA PARA LAS MUJERES MEXICANAS

“Vi un video de Tabasco, estaban ahí aplaudiendo. Más allá del propio concurso, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, continuó.

La presidenta recordó que, particularmente en temas que afectan a las mujeres, es indispensable defenderse y visibilizar las desigualdades. Bosch representa, en ese sentido, la fuerza de una generación que exige respeto y equidad en todos los espacios.

El triunfo de Bosch también refuerza la presencia de México en escenarios internacionales, no solo por la belleza, sino por la determinación y carácter de sus representantes.

LA CUARTA MEXICANA EN GANAR MISS UNIVERSO

Con su victoria, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el título de Miss Universo, sumándose a una lista histórica que inició con Lupita Jones en 1991, continuó con Ximena Navarrete en 2010 y se amplió con Andrea Meza en 2017.

El certamen 2025 estuvo lleno de emoción para el público mexicano, que siguió paso a paso su participación mientras avanzaba en las eliminatorias. Su presencia y desempeño reforzaron el ánimo nacional y la convirtieron en figura destacada del momento.

El logro de Bosch posiciona nuevamente a México como potencia en este concurso internacional, una tradición de excelencia que se ha mantenido por más de tres décadas.

TE PUEDE INTERESAR: La tradición del vestido rojo que corona a México en Miss Universo, ¿Fátima Bosch lo usará?

DATOS CURIOSOS

• Fátima Bosch es la primera ganadora mexicana originaria de Tabasco.

• México ha ganado Miss Universo en tres décadas distintas: 1990, 2010 y 2020.

• En la edición 2025, Bosch se mantuvo entre las favoritas desde el inicio del certamen.

Temas


Belleza

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Miss Universo

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro