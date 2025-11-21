‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La mandataria afirmó que lo que más le llamó la atención no fue solo la competencia, sino la actitud de Bosch frente a una situación que consideró injusta durante el evento. Su reacción, dijo, refleja un carácter firme y una postura que inspira a hombres y mujeres en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reconoció públicamente el triunfo de Fátima Bosch , la tabasqueña que se coronó como Miss Universo 2025. Aunque señaló que estos certámenes “siempre dejan espacio para cuestionamientos”, celebró que México volviera a ocupar un lugar destacado en uno de los concursos más vistos del mundo.

“Muchas felicidades. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en detalles. A mí me gustó de ella, a parte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella”, comentó en La Mañanera del 21 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum subrayó que este tipo de gestos deben valorarse, especialmente cuando se trata de mujeres enfrentando desigualdades. Enfatizó que alzar la voz es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.

UN EJEMPLO DE VALENTÍA PARA LAS MUJERES MEXICANAS

“Vi un video de Tabasco, estaban ahí aplaudiendo. Más allá del propio concurso, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, continuó.

La presidenta recordó que, particularmente en temas que afectan a las mujeres, es indispensable defenderse y visibilizar las desigualdades. Bosch representa, en ese sentido, la fuerza de una generación que exige respeto y equidad en todos los espacios.

El triunfo de Bosch también refuerza la presencia de México en escenarios internacionales, no solo por la belleza, sino por la determinación y carácter de sus representantes.

LA CUARTA MEXICANA EN GANAR MISS UNIVERSO

Con su victoria, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el título de Miss Universo, sumándose a una lista histórica que inició con Lupita Jones en 1991, continuó con Ximena Navarrete en 2010 y se amplió con Andrea Meza en 2017.

El certamen 2025 estuvo lleno de emoción para el público mexicano, que siguió paso a paso su participación mientras avanzaba en las eliminatorias. Su presencia y desempeño reforzaron el ánimo nacional y la convirtieron en figura destacada del momento.

El logro de Bosch posiciona nuevamente a México como potencia en este concurso internacional, una tradición de excelencia que se ha mantenido por más de tres décadas.

TE PUEDE INTERESAR: La tradición del vestido rojo que corona a México en Miss Universo, ¿Fátima Bosch lo usará?

DATOS CURIOSOS

• Fátima Bosch es la primera ganadora mexicana originaria de Tabasco.

• México ha ganado Miss Universo en tres décadas distintas: 1990, 2010 y 2020.

• En la edición 2025, Bosch se mantuvo entre las favoritas desde el inicio del certamen.