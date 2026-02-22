Estados Unidos y Canadá emiten alerta de seguridad para México, tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 febrero 2026
    Estados Unidos y Canadá emiten alerta de seguridad para México, tras violencia por muerte de ‘El Mencho’
    Las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México emitieron este domingo alertas de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo de seguridad. FERNANDO CARRANZA/CUARTOSCURO

Los vecinos países emitieron comunicados pidiendo a sus ciudadanos buscar refugio

Las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México emitieron este domingo alertas de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo de seguridad.

En un comunicado en redes sociales, la embajada estadounidense emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a “operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y actividad criminal”.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. “Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones”.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”.

Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, “en caso de emergencia, llamen al 911”.

Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos “al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y redes sociales”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

CANADÁ TAMBIÉN ALERTA

Las autoridades de Canadá solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.

TE PUEDE INTERESAR: Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañía aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.

”Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta y que impacta al aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos vigilando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema”, dijo Air Canada en un comunicado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
SEP canceló clases el 23 de febrero ante ola de violencia nacional.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’
Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’
El gobernador Manolo Jiménez lanzó porras de “¡Presidenta, presidenta!” durante el arranque del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo.

‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero.

FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy
Participantes del programa reciben atención médica sin costo por 12 meses. El seguro se activa automáticamente tras el primer pago del apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América no se disputó en el Estadio Akron por los operativos de seguridad en Jalisco tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’
true

Manganitas ∙ AFA
Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?