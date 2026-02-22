Estados Unidos y Canadá emiten alerta de seguridad para México, tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

En un comunicado en redes sociales, la embajada estadounidense emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a “operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y actividad criminal”.

Las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México emitieron este domingo alertas de seguridad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , durante un operativo de seguridad.

La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. “Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones”.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”.

Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, “en caso de emergencia, llamen al 911”.

Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos “al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y redes sociales”.

CANADÁ TAMBIÉN ALERTA

Las autoridades de Canadá solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.