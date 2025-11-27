Estudia Sheinbaum la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2026

    Estudia Sheinbaum la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2026
    Anunció que el miércoles definirá si asistirá tras la invitación formal de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

Claudia Sheinbaum evalúa asistir el 5 de diciembre a Washington para el sorteo mundialista, viaje que aún no está confirmado

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León presentaron las actividades en torno al próximo Mundial de futbol, el gobierno federal y las administraciones locales de las ciudades sede preparan un amplio paquete de obras de infraestructura que incluye modernización aeroportuaria, ampliación de vialidades, mejora del transporte público y creación de nuevos espacios urbanos.

TE PUEDE INTERESAR: Admite SHCP que existe desconfianza en el sistema financiero de México

Su presencia dependerá, entre otros factores, de si al evento acuden el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney.

De concretarse, sería su primer encuentro cara a cara con Trump. Sheinbaum precisó que una eventual reunión bilateral no está programada y que, en caso de viajar, el propósito principal sería el sorteo, aunque cualquier interacción adicional dependería de las agendas y de la coordinación con el país anfitrión.

Anunció que el miércoles definirá si asistirá tras la invitación formal de la FIFA. Añadió que la relación con Estados Unidos atraviesa un buen momento y que los temas comerciales pendientes están prácticamente resueltos.

Respecto a las inversiones para el Mundial, Sheinbaum adelantó que la Federación destinará entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para apoyar a las entidades sede, principalmente en proyectos de transporte. En la Ciudad de México se enfocarán en la remodelación de la Línea 2 del Metro; en Guadalajara en la Línea 5; y en Monterrey en las Líneas 4 y 6.

Durante la conferencia, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, detalló varias acciones adicionales: exposiciones temáticas en museos, fan fest para seguir los partidos, rehabilitación de barrios cercanos al Estadio Azteca y fortalecimiento de la electromovilidad.

Mencionó también la renovación de diez rutas turísticas, la modernización de los embarcaderos de Xochimilco, avances en 334 km de caminos seguros y la instalación de 185 mil luminarias. Para la seguridad operarán más de 3,500 patrullas.

Brugada destacó además los trabajos de modernización en el AICM y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, señalando que la capital maneja actualmente alrededor de 1,200 vuelos diarios.

