Estudia Sheinbaum la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León presentaron las actividades en torno al próximo Mundial de futbol, el gobierno federal y las administraciones locales de las ciudades sede preparan un amplio paquete de obras de infraestructura que incluye modernización aeroportuaria, ampliación de vialidades, mejora del transporte público y creación de nuevos espacios urbanos.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evalúa asistir el 5 de diciembre a Washington para el sorteo mundialista, viaje que aún no está confirmado.

Su presencia dependerá, entre otros factores, de si al evento acuden el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney.

De concretarse, sería su primer encuentro cara a cara con Trump. Sheinbaum precisó que una eventual reunión bilateral no está programada y que, en caso de viajar, el propósito principal sería el sorteo, aunque cualquier interacción adicional dependería de las agendas y de la coordinación con el país anfitrión.

Anunció que el miércoles definirá si asistirá tras la invitación formal de la FIFA. Añadió que la relación con Estados Unidos atraviesa un buen momento y que los temas comerciales pendientes están prácticamente resueltos.

Respecto a las inversiones para el Mundial, Sheinbaum adelantó que la Federación destinará entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para apoyar a las entidades sede, principalmente en proyectos de transporte. En la Ciudad de México se enfocarán en la remodelación de la Línea 2 del Metro; en Guadalajara en la Línea 5; y en Monterrey en las Líneas 4 y 6.