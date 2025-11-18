Estudiantes de la UPN exigen la destitución de la rectora, Rosa María Torres

México
/ 18 noviembre 2025
    Estudiantes de la UPN exigen la destitución de la rectora, Rosa María Torres
    Un grupo de estudiantes presuntamente pertenecientes a la UPN, cierran Churubusco a la altura del centro comercial Mitikah, para exigir una mejor educación. FOTO: CUARTO OSCURO | Adriana Álvarez

Los manifestantes obstruyeron el flujo vehicular de los carriles centrales y laterales de Circuito Interior, en la avenida Universidad, de la CDMX

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se manifestó este martes frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada sobre avenida Universidad en la alcaldía Benito Juárez, para exigir mejoras académicas, la destitución de la actual rectora y atención a diversas denuncias de acoso dentro de la institución.

Los jóvenes se concentraron inicialmente en la colonia Xoco, en el cruce de Circuito Interior y avenida Universidad, donde solicitaron ser atendidos por personal de la SEP federal.

Tras varios minutos sin recibir respuesta, los inconformes avanzaron hacia los carriles centrales de Circuito Interior, los cuales cerraron por aproximadamente una hora, provocando afectaciones vehiculares en la zona.

Minutos más tarde, personal de la Secretaría de Educación Pública acudió al punto para dialogar con los estudiantes, quienes expusieron sus demandas académicas y denuncias internas.

Una de las demandas a destacar fue la destitución de la rectora, Rosa María Torres. En conjunto con dicha demanda, se exige que los alumnos no sean excluidos de las elecciones y se les conceda participación.

Otra de las demandas está vinculada con la seguridad y con la implementación de mejoras en el plantel universitario.

Tras la conversación, funcionarios se comprometieron a instalar una mesa de diálogo formal para dar seguimiento a sus solicitudes.

Con ese acuerdo, los manifestantes retiraron el bloqueo y permitieron la reapertura de la circulación vehicular. Hasta el momento, se espera que la mesa de diálogo se lleve a cabo en los próximos días.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

