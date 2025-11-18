Estudiantes de la UPN exigen la destitución de la rectora, Rosa María Torres

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se manifestó este martes frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada sobre avenida Universidad en la alcaldía Benito Juárez, para exigir mejoras académicas, la destitución de la actual rectora y atención a diversas denuncias de acoso dentro de la institución.

Los jóvenes se concentraron inicialmente en la colonia Xoco, en el cruce de Circuito Interior y avenida Universidad, donde solicitaron ser atendidos por personal de la SEP federal.

TE PUEDE INTERESAR: Acapara Saltillo 7 de cada 10 casos de bullying en aulas de Coahuila; estudiantes alzan la voz

Tras varios minutos sin recibir respuesta, los inconformes avanzaron hacia los carriles centrales de Circuito Interior, los cuales cerraron por aproximadamente una hora, provocando afectaciones vehiculares en la zona.

Minutos más tarde, personal de la Secretaría de Educación Pública acudió al punto para dialogar con los estudiantes, quienes expusieron sus demandas académicas y denuncias internas.

Una de las demandas a destacar fue la destitución de la rectora, Rosa María Torres. En conjunto con dicha demanda, se exige que los alumnos no sean excluidos de las elecciones y se les conceda participación.

Otra de las demandas está vinculada con la seguridad y con la implementación de mejoras en el plantel universitario.

Tras la conversación, funcionarios se comprometieron a instalar una mesa de diálogo formal para dar seguimiento a sus solicitudes.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes de educación básica en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

Con ese acuerdo, los manifestantes retiraron el bloqueo y permitieron la reapertura de la circulación vehicular. Hasta el momento, se espera que la mesa de diálogo se lleve a cabo en los próximos días.