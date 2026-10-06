Evitan que joven se aviente desde Puente Verde de Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Policías de Monterrey lograron el rescate de una joven que intentaba lanzarse desde el Puente Verde que une el Parque Fundidora con el Parque España en Nuevo León. Los hechos se registraron la tarde del lunes cuando los oficiales acudieron al auxilio de la joven de 27 años.

Los uniformados recibieron el reporte a través del Tótem de seguridad y con el apoyo de las cámaras del C4 que están instaladas por el puente ubicado sobre la avenida Morones Prieto y la calle Betty Leal en la colonia Buenos Aires. Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando personal de la Central de Radio les informó que una pareja reportaba por el Tótem de seguridad, conectado al C4 que una mujer intentaba lanzarse del Puente Verde.

Personal del sistema de monitoreo observó por las cámaras de videovigilancia, que una mujer estaba sentada en el barandal de cristal y trataba de lanzarse al lecho del Río Santa Catarina. Tras un diálogo con la mujer, tanto los policías como personas que pasaban por el lugar lograron evitar que se lanzara al vacío.

Los uniformados solicitaron el apoyo de Protección Civil de Monterrey que valoraron a la joven y determinaron que se encontraba en buenas condiciones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La mujer declaró que durante el día estuvo paseando por el Parque Fundidora y después caminó por el Puente Verde donde subió al barandal. La chica comentó que padece de ansiedad y depresión. .