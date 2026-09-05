Elías ‘N’ es detenido por el asesinato de Farath Coronel, ‘Brujo Mexicano’, en Edomex

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades y elementos de seguridad acudieron al inmueble, donde localizaron a Farath Coronel sin vida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, Elías “N” se desempeñaba como elemento de seguridad privada de Coronel.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Elías “N”, señalado como presunto autor material del homicidio de Farath Coronel, conocido como “Brujo Mexicano” y colaborador del programa Hoy , ocurrido la mañana del viernes 4 de septiembre en su domicilio de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

Hasta esta etapa, la Fiscalía investiga a Elías “N” como presunto autor material del homicidio, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

La autoridad ministerial deberá resolver su situación jurídica y solicitar la intervención de un juez de control para llevar a cabo la audiencia inicial.

Después de su detención, Elías “N” quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien integra la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica.”

La Fiscalía agregó: “El investigado desempeñaba funciones de elemento de seguridad de la víctima.

“#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías “N”, investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como “Farath” y/o “La Diabla”, hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.”

La FGJEM informó la noche del viernes sobre la captura del sospechoso a través de sus redes sociales.

FGJEM INFORMA A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES SOBRE LA DETENCIÓN DE ELÍAS ‘N’ POR EL ASESINATO DE FARATH

DIFUNDEN AUDIO EN REDES SOCIALES QUE ATRIBUYE ASESINATO DE FARATH A ESCOLTA

Antes de que se confirmara la detención, comenzó a circular un audio atribuido a un supuesto amigo de Farath Coronel, difundido por medios como TV Notas, en el que se relata una posible secuencia de los acontecimientos y se señala al escolta como presunto responsable.

De acuerdo con esa versión, Farath, Elías y otro hombre identificado como “Kendal” se encontraban juntos poco antes del crimen. El supuesto amigo aseguró que el vidente habría tenido una discusión con sus escoltas y describió a Elías como una persona de carácter explosivo.

“Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”, se escucha en el audio.

El relato sostiene que, después del supuesto altercado, Farath habría enviado a Elías a un establecimiento Oxxo. Según esa versión, el hombre habría regresado solo al domicilio y posteriormente habría ocurrido el homicidio.

El mismo audio afirma que después del ataque fueron sustraídos dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta. También sostiene que Elías habría bloqueado contactos, dado de baja su línea telefónica y escapado.

Estas afirmaciones corresponden a una versión extraoficial y no constituyen, por sí mismas, elementos confirmados por la autoridad. Los hechos deberán ser corroborados o descartados mediante la investigación ministerial.

CIRCULA VIDEO DE FARATH CORONEL ARREMETIENDO CONTRA SUS ESCOLTAS

Tras conocerse el asesinato también comenzó a difundirse una transmisión reciente de Farath Coronel en la que el influencer reprende a integrantes de su equipo de seguridad.

En el material, Coronel reclama a Elías por la manera en que manipulaba un arma larga.

“¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Cosa uno y cosa dos. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pende**?”, dice Coronel.

El escolta responde: “Sí me fijo, patrón”.

Posteriormente, el vidente insiste: “Sí, sí, sí, con el pinche rifle acá en la cara así”.

En otro momento de la transmisión, Coronel habla sobre las condiciones laborales de sus empleados y les exige preparación en materia de seguridad. “Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”, declara.

El influencer también establece reglas para los integrantes de su equipo: “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas”.

El contenido muestra la relación laboral entre Coronel y sus elementos de seguridad, un aspecto que adquiere relevancia a partir de la detención de Elías “N”. Sin embargo, el video no demuestra por sí mismo que alguno de los involucrados haya participado en el homicidio.