Suma 4 procesos funcionario del IPN

Javier Tapia Santoyo, quien se desempeñaba como Secretario de Administración del IPN, suma 4 procedimientos administrativos y una carpeta de investigación en la FGR, por conductas que van desde el posible conflicto de interés hasta un incremento patrimonial injustificado de 5 millones 568 mil 725 pesos.

Documentos judiciales consultados por este diario precisan que uno de los procedimientos concluyó sin responsabilidad, uno está en investigación y dos están pendientes de resolución en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mientras que la indagatoria de la Fiscalía General de la República continúa en trámite.

Este año, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) le inició dos procedimientos de investigación administrativa.

El primer procedimiento que le iniciaron este año es por el supuesto ocultamiento de un incremento de 5 millones 568 mil 725.83 pesos en su patrimonio, de 2017 a 2019.

En este caso, ya se dictaminó que incurrió en una conducta grave y el expediente fue turnado a la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves del TFJA, autoridad que aún no ha resuelto si será o no sancionado.

El otro caso de 2025 es el expediente por el que la semana pasada fue suspendido del cargo en forma temporal. Se trata de una investigación administrativa por supuestamente recibir depósitos en cuentas bancarias propias y de las empresas Human Mobile Systems, S.A.P.I. de C.V. y Labi Scientific, S.A. de C.V., de 2019 a 2022.

La Dirección General de Investigación de la SABG señala que estos depósitos supuestamente no son coincidentes con los ingresos manifestados por Tapia en diversos instrumentos de rendición de cuentas.

En un amparo que promovió contra su separación del cargo, el funcionario admite haber sido accionista de una de las empresas, pero afirma que ya no tiene ninguna participación en ella desde hace un lustro.

‘Al respecto se señala que el suscrito dejó de tener participación en la persona moral Human Mobile Systems, S.A.P.I. de C.V., lo anterior derivado de que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de noviembre de 2020, hice del conocimiento de la citada Asamblea, mi deseo de vender la totalidad de mis acciones por temas personales’, asegura en su demanda de garantías.

Este asunto se encuentra en etapa de investigación y aún no se ha determinado si Tapia incurrió en una conducta grave, razón por la que tampoco se ha turnado al TFJA para que analice si merece o no una sanción.

En 2020, la entonces Secretaría de Función Pública (SFP), antecesora de la SABG, le inició un primer procedimiento derivado de una verificación patrimonial de los años 2015 a 2019, el cual concluyó sin responsabilidad para el funcionario.

A pesar de ello, esta revisión de la SFP dio lugar a la carpeta de investigación FED/FEMCC-CDMX/0000753/2022 en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, por el delito de enriquecimiento ilícito. Dicha indagatoria se encuentra en curso.

En 2022, la SFP le abrió otro expediente administrativo por su presunta actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento del mismo, una investigación que llevó a que le revisaran sus declaraciones patrimoniales de 2017 a 2019.

En este expediente, la Contraloría Federal determinó que Tapia incurrió en una conducta grave y turnó el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que le imponga una sanción. El procedimiento se encuentra en cierre de instrucción y pendiente del dictado de sentencia.

