Exige medicamentos y lo golpean guardias de seguridad en IMSS de Colima

Un derechohabiente que exigía sus medicamentos en el área de Farmacia del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Villa de Álvarez, Colima, fue golpeado por cuatro guardias de seguridad, y terminó convulsionando en el forcejeo.

El momento de la agresión, ocurrida el viernes 6 de junio, fue grabado en video por otros derechohabientes.

Ante la negativa de una empleada de la Farmacia a entregarle el medicamento que su doctora le había preescrito, el paciente comenzó a gritar.

“Es mi derecho que me surtan mi receta, me tienen que surtir mi receta. Dos horas para pasar allá y vengo y no me la quieren dar. Me la tiene que surtir, a poco cree usted que la doctora no vio mi expediente en la computadora, y no vio que fui a consulta”, dijo el paciente.

- “No sabe”, le respondió la empleada del IMSS.