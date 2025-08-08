Exige PAN informe detallado sobre médicos cubanos

/ 8 agosto 2025
    Exige PAN informe detallado sobre médicos cubanos
    Legislador de Acción Nacional solicita informe a Hacienda sobre los recursos utilizados para mantener a los médicos | Foto: Especial Vanguardia

Cuestiona diputado por qué no se contrata a egresados de universidades públicas

CDMX.- Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que presente un informe sobre la cantidad de médicos cubanos contratados en México.

En la solicitud el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) pide que se especifique a qué unidades están asignados y cuál es el monto de viáticos que ejercen.

“Se trata de saber si verdaderamente están trabajando en clínicas u hospitales públicos, y no estén haciendo labor política para enaltecer dictaduras”, señaló el diputado.

Sánchez Rodríguez explicó que desde el 2022 en México se han destinado más de dos mil millones de pesos para mantener a médicos cubanos y afirmó que esto no se ha traducido en “resultados para la ciudadanía”.

“Es claro que no han dado satisfacción a los indicadores internacionales que aplican para modelos de salud universales como el que tiene México o Dinamarca, de lo que tanto presumía el sexenio anterior de la 4T”, afirmó el panista.

El diputado aseguró que la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE están esquivando todos los esquemas de transparencia y rendición de cuentas que están obligados a cumplir.

“Los médicos cubanos no llegaron a México para una labor altruista y de colaboración, están en el país para impulsar doctrinas populistas porque son misioneros del régimen cubano que en su momento, López Obrador abrazó”, expresó el diputado.

El panista consideró que en lugar de traer “médicos populistas” el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud debería concentrar sus esfuerzos en contratar a egresados de universidades públicas.

