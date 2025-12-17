Exige Sheinbaum que la ONU asuma su papel ante conflicto Estados Unidos-Venezuela

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria subrayó que la comunidad internacional no puede permanecer pasiva frente a escenarios que amenazan la estabilidad regional y la vida de miles de personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actúe de manera responsable y activa ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela , con el objetivo de evitar cualquier derramamiento de sangre.

Sheinbaum sostuvo que el papel de los organismos multilaterales es fundamental cuando existen riesgos de confrontación armada, y recalcó que la diplomacia debe ser la herramienta principal para resolver cualquier disputa.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

LA POSTURA DE MÉXICO: NO INTERVENCIÓN Y SOLUCIÓN PACÍFICA

La presidenta recordó que la posición de México está claramente establecida en la Constitución, basada en los principios de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Afirmó que esta postura debe mantenerse sin importar las opiniones personales o políticas sobre el gobierno de Nicolás Maduro, ya que se trata de una política de Estado que ha guiado históricamente la diplomacia mexicana.

Sheinbaum enfatizó que ningún conflicto internacional debe resolverse mediante el uso de la fuerza o la intervención militar, pues estas acciones solo profundizan la violencia y las crisis humanitarias.

EL LLAMADO DIRECTO A NACIONES UNIDAS

En su mensaje, Sheinbaum hizo un llamado explícito para que la ONU asuma su papel como garante del diálogo y la paz entre las naciones, utilizando los mecanismos diplomáticos a su alcance.

“Que Naciones Unidas asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, expresó la mandataria al reiterar que el diálogo debe prevalecer.

La presidenta consideró que la legitimidad de los organismos internacionales depende de su capacidad para actuar oportunamente ante conflictos que amenazan la seguridad global.

EL CONTEXTO DE LA ESCALADA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

El pronunciamiento de Sheinbaum se dio luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusara al gobierno venezolano de financiar actividades ilícitas mediante petróleo presuntamente robado.

Como parte de estas acusaciones, Trump ordenó un bloqueo total a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela y designó al régimen venezolano como organización terrorista extranjera.

Estas medidas han elevado la tensión internacional y generado preocupación por un posible escenario de confrontación, ante el cual México insiste en privilegiar la vía diplomática.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete

DATOS CURIOSOS

· México mantiene una política histórica de no intervención en conflictos internacionales

· La ONU fue creada para prevenir guerras mediante el diálogo multilateral

· Las sanciones energéticas suelen tener impactos regionales y globales