Exige Sheinbaum que la ONU asuma su papel ante conflicto Estados Unidos-Venezuela

México
/ 17 diciembre 2025
    Exige Sheinbaum que la ONU asuma su papel ante conflicto Estados Unidos-Venezuela
    Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la postura mexicana es la defensa de la paz y la no intervención. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum pide a la ONU asumir su papel para evitar violencia ante el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y privilegiar la vía pacífica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actúe de manera responsable y activa ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo de evitar cualquier derramamiento de sangre.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que la comunidad internacional no puede permanecer pasiva frente a escenarios que amenazan la estabilidad regional y la vida de miles de personas.

Sheinbaum sostuvo que el papel de los organismos multilaterales es fundamental cuando existen riesgos de confrontación armada, y recalcó que la diplomacia debe ser la herramienta principal para resolver cualquier disputa.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

LA POSTURA DE MÉXICO: NO INTERVENCIÓN Y SOLUCIÓN PACÍFICA

La presidenta recordó que la posición de México está claramente establecida en la Constitución, basada en los principios de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Afirmó que esta postura debe mantenerse sin importar las opiniones personales o políticas sobre el gobierno de Nicolás Maduro, ya que se trata de una política de Estado que ha guiado históricamente la diplomacia mexicana.

Sheinbaum enfatizó que ningún conflicto internacional debe resolverse mediante el uso de la fuerza o la intervención militar, pues estas acciones solo profundizan la violencia y las crisis humanitarias.

EL LLAMADO DIRECTO A NACIONES UNIDAS

En su mensaje, Sheinbaum hizo un llamado explícito para que la ONU asuma su papel como garante del diálogo y la paz entre las naciones, utilizando los mecanismos diplomáticos a su alcance.

“Que Naciones Unidas asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, expresó la mandataria al reiterar que el diálogo debe prevalecer.

La presidenta consideró que la legitimidad de los organismos internacionales depende de su capacidad para actuar oportunamente ante conflictos que amenazan la seguridad global.

EL CONTEXTO DE LA ESCALADA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

El pronunciamiento de Sheinbaum se dio luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusara al gobierno venezolano de financiar actividades ilícitas mediante petróleo presuntamente robado.

Como parte de estas acusaciones, Trump ordenó un bloqueo total a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela y designó al régimen venezolano como organización terrorista extranjera.

Estas medidas han elevado la tensión internacional y generado preocupación por un posible escenario de confrontación, ante el cual México insiste en privilegiar la vía diplomática.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete

DATOS CURIOSOS

· México mantiene una política histórica de no intervención en conflictos internacionales

· La ONU fue creada para prevenir guerras mediante el diálogo multilateral

· Las sanciones energéticas suelen tener impactos regionales y globales

Temas


Narcotráfico
política

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Organizaciones


ONU

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ocho años después del asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como El Pirata de Culiacán, el video en el que lanza insultos contra ‘El Mencho’.

‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato
Luego de poco más de cuatro horas de haber llegado, Tania Flores dejó el Centro de Justicia donde se llevó a cabo la audiencia.

Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones
La protección al medio ambiente se privilegia en esta Ley de Ingresos de Saltillo para el próximo año.

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
¿Qué acordaron México y Estados Unidos en segunda reunión de Seguridad?

¿Qué acordaron México y Estados Unidos en segunda reunión de Seguridad?
Un juez vinculó nuevamente a proceso a Alonso “N”, exsecretario de Salud de Baja California, por presunto uso ilícito de atribuciones en compras de insumos médicos durante la emergencia por COVID-19, con un posible daño al erario de 39 millones de pesos.

Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

Coahuila será una de las entidades clave en la expansión energética del país. La CFE construirá dos proyectos fotovoltaicos que fortalecerán el sistema eléctrico nacional y consolidarán el uso de energías limpias en el norte de México.

Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026
El país se está transformado

El país se está transformado

Autoridades estatales confirmaron que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, utilizó la estructura de la Catem para cometer extorsiones en contra de empresarios, comerciantes y trabajadores.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces