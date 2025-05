Exige Sheinbaum seriedad y descalifica presunta lista de EU contra políticos mexicanos

La titular del Ejecutivo afirmó que el Gobierno Federal no encubrirá a nadie y pidió que ante este caso haya seriedad en la información y no caer “en el puro chismerío”.

Sheinbaum Pardo señaló que si existen dichas pruebas será el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que tendrá que informar a la Fiscalía General de la República (FGR) de estas supuestas investigación, y hasta el momento no existe notificación de las autoridades estadounidenses.

“Que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. ¿Cuáles son los procedimientos porque hay este rumor de que hay le están quitando las visas a gobernadores y cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona sea funcionario público o no?”, cuestionó la presidenta.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie donde haya prueba que esté vinculado con la delincuencia o que han cometido actos de corrupción, siempre y cuando haya prueba (...) El tema aquí es que son rumores, son rumores. No hay nada que haya recibido la FGR de información entonces no hay absolutamente nada”, añadió.

En su intervención en “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal señaló que este tipo de reportajes intentan afectar políticamente a su gobierno, por lo que pidió a la población tener cuidado con la información que es difundida en medios de comunicación.

En este sentido, la presidenta pidió a ProPublica que informe las fuentes de donde obtuvo la información de su reportaje y no solo “querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno, a nuestro movimiento”.