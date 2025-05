Sheinbaum deslinda a Semar de promoción de elección judicial

BOICOT NO FUNCIONARÁ: CSP

En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las críticas contra la elección del Poder Judicial de la Federación siguen en aumento a poco menos de dos semanas para que se lleve a cabo este proceso electoral.

La titular del Ejecutivo consideró que la campaña de la oposición para intentar “boicotear” la elección no funcionará y volvió a lanzar un llamado a la población para que acuda a las urnas a votar el próximo 1 de junio.

“Llaman a no votar y creen que su campaña va a tener impacto en el pueblo y no, la gente irá a votar libremente. Hay que ir a votar para que en México mande el pueblo”, declaró la presidenta.

“El Poder Judicial está mal, hay mucha corrupción porque la justicia no es pareja (...) quien tiene dinero, tiene justicia y quien no tiene dinero, no tiene acceso a la justicia. Liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez”, puntualizó.

Bajo este argumento la presidenta pidió a los ciudadanos que el siguiente 1 de junio participen en el proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.