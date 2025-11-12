Nahle justifica aumento de sueldo con cifras de Duarte: ‘Hace diez años ganaba lo mismo’

XALAPA, VER.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), defendió el aumento propuesto a su salario y al de su gabinete para el ejercicio 2026, luego de las críticas que circularon en medios y redes sociales.

En el anteproyecto de presupuesto estatal 2026, se prevé que la mandataria pase de ganar 67 mil 800 pesos mensuales a 84 mil 750, mientras que los secretarios de despacho pasarían de 64 mil 531 a 80 mil 663 pesos, y los subsecretarios, de 55 mil 185 a 68 mil 981 pesos.

A través de sus redes sociales, Nahle exhibió un tabulador salarial de 2016, correspondiente al gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa, en el que el gobernador percibía 74 mil pesos mensuales y los secretarios de despacho 60 mil pesos.

“Nuevamente han soltado el nado sincronizado varios medios con un tema sobre el salario de la gobernadora de Veracruz propuesto para el 2026. Hace 10 años era casi el mismo para el titular del Ejecutivo. ¡Son tan obvios!”, escribió Nahle.

La mandataria afirmó que su prioridad sigue siendo el trabajo por los veracruzanos:

“Mi encomienda es seguir trabajando por el bien de los veracruzanos y veracruzanas, tal como lo prometí hace casi un año”, añadió.

Cabe recordar que desde la llegada de Morena al gobierno estatal, se implementó una política de austeridad que redujo los sueldos del gobernador y de funcionarios de primer nivel. El entonces mandatario Cuitláhuac García Jiménez percibió entre 60 mil y 64 mil 217 pesos mensuales durante su sexenio.

Sin embargo, tras la difusión del nuevo tabulador, Nahle fue cuestionada días atrás y aseguró que “desconocía” el incremento previsto en el anteproyecto presupuestal.

“Pues fíjate que yo ni sabía; no, yo no sabía que iba a haber aumento salarial. Se presenta... ni siquiera está en el presupuesto”, respondió en conferencia.

El tema generó controversia en el Congreso local y en redes sociales, donde opositores acusaron incongruencia con el discurso de austeridad que Morena ha mantenido desde 2018. Con información de El Universal