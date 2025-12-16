¿Existen riesgos de fracaso en la realización del T-MEC?

México
/ 16 diciembre 2025
    ¿Existen riesgos de fracaso en la realización del T-MEC?
    ¿Existen riesgos de fracaso en la realización del T-MEC? FOTO: VANGUARDIA

Alejandro Murat ha informado que el calendario de legislaciones no ha mostrado contratiempos ni alteraciones

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, descartó cualquier riesgo de que el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) pueda llegar a su fin y que las negociaciones para su revisión puedan fracasar.

En entrevista, el senador de Morena señaló que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han manifestado que cada día se avanza para poder tener un resultado positivo en la revisión de este tratado.

Agregó que los procesos y el calendario previstos en la legislación se han cumplido sin ningún contratiempo, y de lo que se trata ahora es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.

La idea es adelantarnos a las inquietudes que pueda haber antes ya de la negociación formal que está proyectada, que sea de acuerdo a la ley, entre junio y julio. Ya en Estados Unidos, en este mes empezaron también las pláticas con los diferentes sectores económicos y quiero decirles que hay pláticas informales de ambos lados de la frontera, también por supuesto eso incluye a Canadá, entre cámaras empresariales, para ir acercando posiciones. El objetivo ideal sería llegar ya a una reunión, ya como lo marca la legalidad, ya muy tersa para la revisión y ver los puntos ya finales para que pueda ser muy ágil y hacer un anuncio que beneficie a México y Estados Unidos’, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR: Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU

Murat Hinojosa destacó que el calendario que prevé la legislación del tratado, para la revisión, no ha sufrido ningún tipo de contratiempo, ha estado apegado a calendario y ahora de lo que se trata es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.

Temas


política
T-MEC
Economía

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Organizaciones


SRE

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores