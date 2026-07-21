Extiende EU cerco de comercio bovino tras primer caso de barrenador en Chihuahua

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en cerca de 20 días la propagación de casos se concentró principalmente en animales domésticos.

A casi un mes del primer caso confirmado de gusano barrenador del ganado en Estados Unidos y con casi 40 casos detectados entre Texas y Nuevo México, el comercio de ganado mexicano mantiene restricciones, con casi un año acumulado de cierre para las exportaciones de becerros.

Sin embargo, pese a que este escenario era previsto en el corto y mediano plazo tras la detección del gusano barrenador en México, el mercado continúa cerrado para los becerros mexicanos que terminan su proceso de engorda principalmente en Texas.

En julio del año pasado, luego de reabrir la frontera a las exportaciones de bovino mexicano, el USDA ordenó nuevamente el cierre tras la detección de casos en la zona norte del país.

Mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo para los becerros mexicanos, los precios de la carne en ese mercado registran aumentos de hasta 18 por ciento.

Para México, el escenario continúa con expansión de casos. La semana pasada, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua, uno de los principales estados exportadores de becerros, que había logrado mantenerse sin presencia de la larva desde la detección del primer caso en México, en noviembre de 2024.

Consultado sobre el avance de la plaga en México, Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura, señaló que actualmente solo Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California se mantienen libres de la presencia de la larva que transmite la mosca.

“Es una tendencia hacia el norte, invariable. Estamos trabajando con esfuerzos redoblados desde programas del Gobierno federal, hemos instalado controles y trampas en los estados; por eso, aunque se registran nuevos casos hacia el norte, en muchas entidades está reduciendo el número de casos”, explicó el funcionario.