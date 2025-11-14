Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex

México
/ 14 noviembre 2025
    Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
    El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país. Foto: Especial

Juan José Sierra considera que la ausencia del Estado provoca alza en este tipo de delitos en el país

TIJUANA, BC.- La ausencia de Estado provoca aumento de la extorsión, un delito que estrangula a las economías locales y mantiene de rodillas al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Agregó que “la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”.

TE PUEDE INTERESAR: Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes

En el posicionamiento que presentó durante el Encuentro Nacional de la Coparmex, que se realizó en Tijuana, Baja California, afirmó: “La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”.

La extorsión dejó de ser marginal y se convirtió en una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”.

Añadió que no se puede permitir que los grupos de delincuentes que sustituyan al Estado y que ellos sean los que decidan “quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”.

Sierra Álvarez explicó que la extorsión destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una migración silenciosa y forzada.

TE PUEDE INTERESAR: Concentran 12 penales más de la mitad de líneas telefónicas vinculadas a extorsiones

El aumento de este delito es la “evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible”.

Recordó que en lo que va del 2025, se contabilizaron 8 mil 585 víctimas de extorsión, lo que significó un alza de 5.2%, con la mayoría de las víctimas en la frontera.

Sin embargo, esa no es la cifra real, porque hay casos que no se denuncian ante la sospecha de colusiones y represalias.

Hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado para que tomen medidas urgentes y efectivas contra la extorsión en México.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero

Pidió al gobierno federal que lidere una estrategia nacional contra la extorsión, a los congresos y autoridades locales que armonicen la legislación y asignen recursos, y a los gobiernos estatales y municipales que fortalezcan sus policías. También urgió al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.

Aseveró que la seguridad es fundamental para la estabilidad social y el desarrollo económico del país.

Temas


Extorsiones
Seguridad
empresarios

Organizaciones


Coparmex

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!
Las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismas que vieron ganar a Lando Norris en la edición de este año, se preparan para un lleno total en el México GP 2026, tras anunciarse el sold out.

¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026
La seguridad ha recibido una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Manolo Jiménez.

Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo
Experiencia. La confesión de Mayer Mori incomodó a sus compañeros del reality, especialmente a Fabiola Campomanes, cercana al círculo de amistades de Bárbara Mori.

¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
La compañía destacó que su biológico está adaptado a la variante LP.8.1, la cepa que predomina actualmente en el país.

Pfizer se queda fuera del sector privado: Cofepris mantiene en pausa liberación de vacuna