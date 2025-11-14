Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Juan José Sierra considera que la ausencia del Estado provoca alza en este tipo de delitos en el país
TIJUANA, BC.- La ausencia de Estado provoca aumento de la extorsión, un delito que estrangula a las economías locales y mantiene de rodillas al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.
Agregó que “la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”.
TE PUEDE INTERESAR: Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes
En el posicionamiento que presentó durante el Encuentro Nacional de la Coparmex, que se realizó en Tijuana, Baja California, afirmó: “La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”.
La extorsión dejó de ser marginal y se convirtió en una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”.
🔵 En el marco del #EncuentroCoparmex2025, presentamos un posicionamiento público sobre la inseguridad en México, en voz de nuestro Presidente Nacional, @jsierraalvarez, acompañado por nuestros 71 Centros Empresariales.— Coparmex Nacional (@Coparmex) November 14, 2025
Nuestro Presidente destacó que la extorsión es el delito... pic.twitter.com/UAZNllzxJd
Añadió que no se puede permitir que los grupos de delincuentes que sustituyan al Estado y que ellos sean los que decidan “quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”.
Sierra Álvarez explicó que la extorsión destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una migración silenciosa y forzada.
TE PUEDE INTERESAR: Concentran 12 penales más de la mitad de líneas telefónicas vinculadas a extorsiones
El aumento de este delito es la “evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible”.
Recordó que en lo que va del 2025, se contabilizaron 8 mil 585 víctimas de extorsión, lo que significó un alza de 5.2%, con la mayoría de las víctimas en la frontera.
🚨 @jsierraalvarez, Presidente Nacional de @Coparmex, junto con los presidentes de los 71 Centros Empresariales del país, alzó la voz ante la grave crisis de seguridad que enfrenta México.— DICES (@dicesmx) November 15, 2025
💬 “México merece vivir en paz.”#VozEmpresarial #Coparmex #Seguridad #México #Extorsión pic.twitter.com/qp2p4zZI85
Sin embargo, esa no es la cifra real, porque hay casos que no se denuncian ante la sospecha de colusiones y represalias.
Hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado para que tomen medidas urgentes y efectivas contra la extorsión en México.
TE PUEDE INTERESAR: Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Pidió al gobierno federal que lidere una estrategia nacional contra la extorsión, a los congresos y autoridades locales que armonicen la legislación y asignen recursos, y a los gobiernos estatales y municipales que fortalezcan sus policías. También urgió al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.
Aseveró que la seguridad es fundamental para la estabilidad social y el desarrollo económico del país.