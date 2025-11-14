Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex

TIJUANA, BC.- La ausencia de Estado provoca aumento de la extorsión, un delito que estrangula a las economías locales y mantiene de rodillas al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Agregó que “la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”.

En el posicionamiento que presentó durante el Encuentro Nacional de la Coparmex, que se realizó en Tijuana, Baja California, afirmó: “La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”.

La extorsión dejó de ser marginal y se convirtió en una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”.