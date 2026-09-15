Falla en el sistema aduanal paraliza el comercio entre México y EU en Tamaulipas

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    Falla en el sistema aduanal paraliza el comercio entre México y EU en Tamaulipas
    La parálisis del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) generó filas de camiones de hasta 40 kilómetros en Nuevo Laredo y saturó cruces alternos en Reynosa y Matamoros. CUARTOOSCURO

La caída del sistema de aduanas atoró a miles de tráileres en la frontera de Tamaulipas y Texas, poniendo en riesgo operaciones millionarias

El sistema de Aduanas del País falló nuevamente ayer, atorando a cientos de tráileres a ambos lados de la frontera de Tamaulipas y Texas, lo que provocó afectaciones millonarias al comercio internacional.

La falla, que inició ayer en la madrugada y fue intermitente a lo largo del día, incluso hasta anoche, impedía generar el llamado DODA, que es el Documento de Operación para Despacho Aduanero, que se requiere a cada unidad que cruza la frontera en cualquier sentido.

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El cruce de Nuevo Laredo, que es por donde pasa casi la mitad del comercio internacional terrestre entre México y Estados Unidos, habría sido el más afectado con filas de cientos de camiones de carga esperando para cruzar a ambos lados de la frontera.

Del lado de Texas la cantidad de vehículos de carga que buscaba cruzar a México era tal que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), junto a elementos de la Policía, solicitaron a los transportistas que esperaran en sus bodegas hasta que se restableciera el sistema, para evitar un mayor caos vial por las largas filas de unidades.

En el lado mexicano, los transportistas señalan que muchos optaron por cambiar su ruta y tratar de cruzar por Reynosa, cuya aduana era insuficiente para procesar el flujo, por lo que también ahí hubo atorones.

La falla se replicó hasta en Matamoros, donde también abundaron las filas de camiones que debieron esperar horas para cruzar a Estados Unidos.

“Una interrupción nacional de esta magnitud puede diferir entre 5 mil y 7 mil 500 millones de dólares en flujo comercial”, explicó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.

“Habría que sumar las pérdidas por generar costos extraordinarios en transporte, almacenaje, inventarios y producción”.

Cendejas dijo que diariamente se realizan alrededor de 59 mil operaciones de comercio exterior, todas en las aduanas mexicanas.

“México mueve diariamente millas de millones de dólares en comercio exterior”, añadió.

“La continuidad de los sistemas aduaneros es infraestructura crítica y una frontera lenta también funciona como un arancel”, apuntó.

Explicó que la Aduana de Nuevo Laredo implementó un plan de contingencia para que los transportistas presentaran los documentos esencialmente.

No obstante, aunque se podía avanzar, el procedimiento era lento y aún anoche se reportaban fallas.

El presidente del Comce Noreste afirmó que la paralización provoca gastos extras, clientes molestos por no cumplir con las entregas y paros de línea en la industria automotriz.

“El llamado es que necesitamos sistemas de aduana confiables que no se caigan”, expresó.

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“Somos un País de comercio internacional y no podemos depender de que se cayó el sistema porque llovió, porque se rompió la fibra óptica, porque hicieron actualización del sistema, etcétera”.

Indicó que por el Puente III de Comercio Mundial en Nuevo Laredo cruzan diariamente entre 5 mil y 7 mil vehículos, y cuando falla el sistema se llegan a formar filas de 20 o 40 kilómetros.

“Es un costo de inventario, un costo de desgaste humano para los operadores, y pues ya veremos en unos días, poniéndole número de cuánto es el daño”, sentenció.

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