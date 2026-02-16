Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en Carnaval de Mazatlán

Familias de personas desaparecidas en Sinaloa se integraron en contingente del desfile del Carnaval de Mazatlán, en el Monumento al Pescador, para visibilizar la problemática a nivel nacional e internacional con mantas, cartulinas y lonas con fichas de búsqueda. La música, carros alegóricos y el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, el cual se lleva a cabo del 12 al 17 de febrero, contrarrestaron con la exigencia de la búsqueda de personas al grito de “¿Dónde están?”; utilizando el ambiente festivo como un espacio de protesta y memoria.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan los hallazgos de cuerpos sin vida y restos óseos en Navolato, Sinaloa Los familiares recibieron aplausos de los miles de asistentes al desfile anual, mientras que los afectados dijeron que su manifestación es pacífica y consideraron que las desapariciones han rebasado a las autoridades, ya que las investigaciones y búsquedas de sus seres queridos no avanzan. Señalaron que su intención no fue interrumpir, sino aprovechar la visibilidad del evento para recordar que detrás de las cifras, existen personas que no han recibido respuesta sobre el paradero de sus familiares entre jornadas de búsqueda e incertidumbre.

TE PUEDE INTERESAR: Sinaloa acumula 2 mil 915 desaparecidos Aunque su intención era llegar hasta las autoridades municipales y estatales en el templete ubicado en la avenida del Mar, en el lugar no se encontraban ni la alcaldesa Estrella Placios Domínguez ni el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. DESAPARICIÓN EN MAZATLÁN Y SINALOA Esta manifestación ocurre en un contexto de desapariciones recientes que han cimbrado el país, como la familia de turistas del Estado de México secuestrada mientras viajaban en razers en la zona de Cerritos, Mazatlán, y de quienes dos integrantes (una mujer y una niña) fueron abandonadas en la carretera.