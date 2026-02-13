Sheinbaum asegura que FGR investiga secuestro y asesinato de mineros en Sinaloa y habla sobre acuerdos con Grupo México

El hecho dejó un saldo trágico: cinco trabajadores fueron hallados sin vida. La presidenta subrayó que, más allá de la causa específica, la prioridad es el acompañamiento a las familias de las víctimas y el esclarecimiento total de lo ocurrido.

Durante la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria aclaró que esa versión proviene de la declaración de una de las personas detenidas. Sin embargo, enfatizó que la Fiscalía no se limitará a ese testimonio y profundiza en todas las líneas de investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación exhaustiva sobre el secuestro de 10 ingenieros y mineros en Concordia, Sinaloa. El caso tomó relevancia luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , señalara que presuntamente las víctimas fueron confundidas con integrantes de un grupo criminal.

DIÁLOGO CON FAMILIARES Y SECTOR MINERO

Como parte de las indagatorias, autoridades federales sostienen diálogo con familiares de los desaparecidos y con empleados de la empresa Vizsla Silver, donde laboraban al menos 10 de los afectados. El objetivo es conocer las condiciones laborales y el contexto en que se desarrolló el secuestro.

La presidenta indicó que también se revisará si existió alguna responsabilidad empresarial o vulnerabilidad en materia de seguridad. Asimismo, se abrirá conversación con cámaras del sector para evaluar si la extorsión es un factor recurrente que esté impactando a la industria minera en la región.

Entre las acciones anunciadas destacan:· Investigación integral por parte de la FGR· Acompañamiento permanente a familias· Revisión de condiciones laborales· Diálogo con cámaras mineras sobre posibles extorsiones

La intención, afirmó, es proteger tanto la actividad productiva como la integridad de los trabajadores.

ACUERDOS CON GRUPO MÉXICO EN CANANEA

En paralelo, Sheinbaum informó avances en acuerdos con Grupo México relacionados con la reparación social y ambiental en Cananea. La empresa depositará un total de 1,500 millones de pesos como parte de sus compromisos.

Ya se confirmó la entrega de los primeros 500 millones de pesos, destinados a iniciar la construcción de un hospital en Ures. Además, el plan contempla la creación de un laboratorio especializado para monitorear la calidad del agua en la región.

DATOS CLAVE

1,500 millones de pesos comprometidos

· 500 millones ya depositados

· Construcción de hospital en Ures

· Monitoreo permanente de agua

La presidenta señaló que la mina de Cananea continúa operando con normalidad, pero subrayó que los acuerdos buscan fortalecer la salud pública y la remediación ambiental en beneficio de la comunidad.

En un contexto marcado por violencia y desafíos estructurales en algunas regiones mineras, el gobierno federal enfrenta dos frentes simultáneos: esclarecer un secuestro que estremeció a Sinaloa y consolidar compromisos empresariales que impactan directamente en la vida de trabajadores y habitantes.