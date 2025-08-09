Fernández Noroña acusa ‘campaña negra’ contra Adán Augusto

Gerardo Fernández Noroña acusó que entre medios de comunicación y críticos opositores de derecha persiste una campaña de golpeteo político contra Adán Augusto López, pues ellos están “enlodando” su nombre sin que exista alguna carpeta de investigación abierta en su contra.

‘¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el número de averiguación previa? ¿Cuándo fue citado a declarar? ¿Cuándo el Ministerio Público o un juez solicitó su desafuero?’, cuestionó en entrevista con medios locales previo a su presentación en una asamblea informativa en Tabasco.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República tachó que al exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se le exija que se aparte de la vida pública porque no existe ninguna averiguación previa o acusación en su contra respecto a temas relacionados con “La Barredora”.

Así, dijo a los reporteros que cualquier persona, sea o no una figura pública, tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse, incluso cuando existen elementos que podrían incriminarlo, en este caso, por sus presuntos vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez.

Reclamó que la oposición, los críticos y la prensa, no lanzaron comentarios tan rígidos contra personajes como Felipe Calderón Hinojosa o Genaro García Luna cuando estuvieron en el lente público por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde hace un mes, el presidente del Senado salió en defensa de Adán Augusto López, luego de que se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena está prófugo de la justicia tras ser acusado de dirigir al grupo criminal de “La Barredora”.

Fernández Noroña aseguró que el senador Adán Augusto no tiene nada que ver con este caso y afirmó –también en ese entonces– que el legislador tabasqueño es víctima de un “golpeteo político”, por lo que descartó que Bermúdez Requena sea el García Luna de Morena.