Detienen a seis objetivos prioritarios en la segunda etapa de la Operación ‘Caudal’ en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de seis personas identificadas como objetivos prioritarios dentro de la segunda fase de la Operación "Caudal", un operativo dirigido al combate de actividades ilícitas relacionadas con la extracción, distribución y venta ilegal de agua en la entidad. Los detenidos fueron identificados como Cristian Jesús "N", alias "Gimy" y/o "Jimmy"; Juan "N"; Guillermo "N"; Ricardo "N"; Juan Manuel "N", alias "El Maya"; y María del Carmen "N". De acuerdo con la fiscalía, estas personas habrían participado como ordenadores de actividades delictivas vinculadas con organizaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos.

IDENTIFICAN A ORGANIZACIONES VINCULADAS CON DIVERSOS DELITOS Entre los grupos relacionados se encuentran el “Sindicato 22 de Octubre”, la “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Estas dos últimas mantenían presunta alianza con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON). Los reportes señalan que estas agrupaciones están relacionadas con hechos delictivos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud y actividades ilícitas vinculadas con el servicio público y la distribución de agua. Los municipios con mayor incidencia incluyen Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco. DETIENEN A CRISTIAN JESÚS ‘N’, ALIAS ‘EL JIMMY’ Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy’, actual Sexto Regidor en Chalco, es señalado como líder del “Sindicato 22 de Octubre”. Según las investigaciones, presuntamente utilizaba su posición para encabezar la distribución y venta ilegal de agua mediante pipas irregulares y para ordenar agresiones contra conductores ajenos a su organización. También se le investiga por invasión de predios que contaban con pozos clandestinos, así como por delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo. Fue detenido el 21 de noviembre por una orden de aprehensión relacionada con secuestro exprés con fines de extorsión en el municipio de La Paz. DETIENEN A JUAN ‘N’, SEÑALADO COMO DIRIGENTE DE LA FITTAM Y SUTMEX En la misma fecha fue detenido Juan “N”, identificado como Secretario General de la “FITTAM” y vocero del “SUTMEX”. De acuerdo con la FGJEM, ordenaba agresiones y robos con violencia para controlar el cobro y distribución del agua, además de presionar a autoridades mediante prácticas de extorsión. Fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión en Teotihuacán. Durante su captura fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

DETIENEN A GUILLERMO 'N', MIEMBRO DEL 'SINDICATO 22 DE OCTUBRE' Guillermo "N" es descrito como un integrante relevante del "Sindicato 22 de Octubre". Las investigaciones indican que recibía instrucciones directas de Cristian Jesús "N" para instalar tomas clandestinas y administrar la distribución del agua extraída irregularmente. Fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión cometida en agravio de una mujer en Nezahualcóyotl. DETIENEN A RICARDO 'N', PRESUNTO MIEMBRO DE 'LA CHOKIZA' Ricardo "N" habría operado como encargado de administrar tomas clandestinas y propietario de pipas utilizadas para la distribución irregular de agua. Se le vincula con la orden de agresiones mediante "monta choques", disparos y privaciones de la libertad contra operadores de pipas ajenos a su organización. Fue detenido por el delito de extorsión en Ecatepec. DETIENEN A JUAN MANUEL 'N', ALIAS 'EL MAYA' En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, la FGJEM detuvo a Juan Manuel "N", alias "El Maya", presunto líder del grupo "Somos Mayas, Somos Fuertes" y/o "Los Mayas". Antes de su captura era considerado generador de violencia en Ecatepec. De acuerdo con los registros, fue detenido en cuatro ocasiones entre 2019 y 2025 por delitos del fuero común y federal, como portación de arma de fuego, homicidio, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos. El 24 de noviembre se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por extorsión. Se le aseguraron armas, narcóticos y vehículos, además de prendas que simulaban pertenecer a corporaciones oficiales.