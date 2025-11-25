Detienen a seis objetivos prioritarios en la segunda etapa de la Operación ‘Caudal’ en Edomex

México
/ 25 noviembre 2025
    Detienen a seis objetivos prioritarios en la segunda etapa de la Operación ‘Caudal’ en Edomex
    La FGJEM detuvo a seis presuntos líderes sindicales vinculados con la extracción y venta ilegal de agua en Edomex, como parte de la segunda fase de la Operación “Caudal”, enfocada en combatir delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia

Autoridades de Edomex detuvieron a seis presuntos operadores de redes dedicadas a la extracción y distribución ilegal de agua

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de seis personas identificadas como objetivos prioritarios dentro de la segunda fase de la Operación “Caudal”, un operativo dirigido al combate de actividades ilícitas relacionadas con la extracción, distribución y venta ilegal de agua en la entidad.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy”; Juan “N”; Guillermo “N”; Ricardo “N”; Juan Manuel “N”, alias “El Maya”; y María del Carmen “N”.

De acuerdo con la fiscalía, estas personas habrían participado como ordenadores de actividades delictivas vinculadas con organizaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos.

$!La FGJEM informó que las detenciones forman parte de la segunda fase de la Operación “Caudal”, dirigida contra estructuras vinculadas al desvío y comercialización irregular de agua
La FGJEM informó que las detenciones forman parte de la segunda fase de la Operación “Caudal”, dirigida contra estructuras vinculadas al desvío y comercialización irregular de agua FOTO: FISCALÍA EDOMEX

IDENTIFICAN A ORGANIZACIONES VINCULADAS CON DIVERSOS DELITOS

Entre los grupos relacionados se encuentran el “Sindicato 22 de Octubre”, la “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Estas dos últimas mantenían presunta alianza con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

Los reportes señalan que estas agrupaciones están relacionadas con hechos delictivos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud y actividades ilícitas vinculadas con el servicio público y la distribución de agua.

Los municipios con mayor incidencia incluyen Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

DETIENEN A CRISTIAN JESÚS ‘N’, ALIAS ‘EL JIMMY’

Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy’, actual Sexto Regidor en Chalco, es señalado como líder del “Sindicato 22 de Octubre”. Según las investigaciones, presuntamente utilizaba su posición para encabezar la distribución y venta ilegal de agua mediante pipas irregulares y para ordenar agresiones contra conductores ajenos a su organización.

También se le investiga por invasión de predios que contaban con pozos clandestinos, así como por delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo. Fue detenido el 21 de noviembre por una orden de aprehensión relacionada con secuestro exprés con fines de extorsión en el municipio de La Paz.

DETIENEN A JUAN ‘N’, SEÑALADO COMO DIRIGENTE DE LA FITTAM Y SUTMEX

En la misma fecha fue detenido Juan “N”, identificado como Secretario General de la “FITTAM” y vocero del “SUTMEX”. De acuerdo con la FGJEM, ordenaba agresiones y robos con violencia para controlar el cobro y distribución del agua, además de presionar a autoridades mediante prácticas de extorsión.

Fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión en Teotihuacán. Durante su captura fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

$!Los detenidos fueron trasladados a distintos penales mexiquenses, donde permanecerán en espera de que un juez determine su situación jurídica.
Los detenidos fueron trasladados a distintos penales mexiquenses, donde permanecerán en espera de que un juez determine su situación jurídica. FOTO: FISCALÍA EDOMEX

DETIENEN A GUILLERMO ‘N’, MIEMBRO DEL ‘SINDICATO 22 DE OCTUBRE’

Guillermo “N” es descrito como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”. Las investigaciones indican que recibía instrucciones directas de Cristian Jesús “N” para instalar tomas clandestinas y administrar la distribución del agua extraída irregularmente.

Fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión cometida en agravio de una mujer en Nezahualcóyotl.

DETIENEN A RICARDO ‘N’, PRESUNTO MIEMBRO DE ‘LA CHOKIZA’

Ricardo “N” habría operado como encargado de administrar tomas clandestinas y propietario de pipas utilizadas para la distribución irregular de agua. Se le vincula con la orden de agresiones mediante “monta choques”, disparos y privaciones de la libertad contra operadores de pipas ajenos a su organización.

Fue detenido por el delito de extorsión en Ecatepec.

DETIENEN A JUAN MANUEL ‘N’, ALIAS ‘EL MAYA’

En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, la FGJEM detuvo a Juan Manuel “N”, alias “El Maya”, presunto líder del grupo “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Antes de su captura era considerado generador de violencia en Ecatepec.

De acuerdo con los registros, fue detenido en cuatro ocasiones entre 2019 y 2025 por delitos del fuero común y federal, como portación de arma de fuego, homicidio, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

El 24 de noviembre se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por extorsión. Se le aseguraron armas, narcóticos y vehículos, además de prendas que simulaban pertenecer a corporaciones oficiales.

$!La Fiscalía mexiquense presentó a seis presuntos líderes sindicales detenidos por delitos relacionados con la extracción y venta ilegal de agua durante la Operación “Caudal”.
La Fiscalía mexiquense presentó a seis presuntos líderes sindicales detenidos por delitos relacionados con la extracción y venta ilegal de agua durante la Operación “Caudal”. FOTO: FISCALÍA EDOMEX

DETIENEN A MARÍA DEL CARMEN ‘N’, VINCULADA CON EL DESPOJO DE INMUEBLES

Ligada al mismo grupo, María del Carmen “N” está presuntamente involucrada en despojo de inmuebles utilizados como pensiones para pipas o vehículos. En diciembre de 2024, junto con “El Maya”, habría exigido 200 mil pesos a un propietario en Jardines de Morelos, Ecatepec, bajo amenaza de invasión. Al no efectuarse el pago, la víctima fue desalojada.

Ambos fueron detenidos por el delito de extorsión.

INGRESAN A LOS SEIS OBJETIVOS PRIORITARIOS DETENIDOS EN OPERACIÓN ‘CAUDAL’ A DISTINTOS CENTROS PENITENCIARIOS

Los seis detenidos fueron ingresados a distintos Centros Preventivos y de Readaptación Social en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez. Su situación jurídica será definida por la autoridad judicial. Las personas señaladas deben ser consideradas inocentes hasta que se dicte sentencia condenatoria.

La FGJEM informó que estas detenciones marcan el inicio formal de la segunda fase de la Operación “Caudal”. En esta etapa se busca neutralizar y detener a líderes de organizaciones relacionadas con la extracción y comercialización ilegal de agua, así como a servidores públicos presuntamente involucrados.

FISCALÍA SEÑALA ANTECEDENTES Y HACE LLAMADO A DENUNCIA

La institución recordó que grupos como el “Sindicato 22 de Octubre” y la “FITTAM”, en particular su dirigente Juan “N”, fueron señalados como organizadores de los bloqueos del 27 de octubre en protesta por la primera fase del operativo, movilizaciones realizadas con otras agrupaciones como “ACME”, “USON” y “Los 300”.

La fiscalía puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex para reportar cualquier hecho delictivo de manera directa.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

