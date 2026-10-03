FGR apelará no vinculación de exfuncionarios por caso Next Energy en Aguascalientes

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    FGR apelará no vinculación de exfuncionarios por caso Next Energy en Aguascalientes
    La FGR anunció que apelará la resolución que dejó sin proceso a cinco exfuncionarios por el caso Next Energy. VANGUARDIA

La FGR señaló que siguen abiertas varias líneas de investigación sobre el proyecto Next Energy, pese a la no vinculación de cinco exfuncionarios

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el caso relacionado con el proyecto Next Energy en Aguascalientes no está cerrado, luego de que una jueza federal dictara el auto de no vinculación a proceso contra cinco exfuncionarios del municipio, dentro de la causa penal 426/2026.

A través de un comunicado oficial, la FGR señaló que interpondrá un recurso de apelación al considerar que existen elementos jurídicos que no fueron considerados por la autoridad judicial al emitir la resolución del 30 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-aguascalientes-al-dueno-de-next-energy-lo-acusan-de-fraude-FI19008519

La jueza Yuridia Bello Camacho determinó la no vinculación a proceso de Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento; Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas; Rodolfo Telles Moreno, exsecretario de Servicios Públicos; Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador, y Mónica Marcela Díaz Aranda, entonces encargada de despacho de la Secretaría de Administración.

Los exfuncionarios fueron señalados por la FGR por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la firma del contrato PPS 002/2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y la empresa Next Energy para la instalación de un parque fotovoltaico destinado al suministro de energía al gobierno municipal.

JUEZA SEÑALA PRESCRIPCIÓN Y DOBLE PERSECUCIÓN EN CASO NEXT ENERGY

Durante la audiencia, la defensa argumentó que la acción penal había prescrito, debido a que el contrato fue firmado el 28 de marzo de 2019 y, de acuerdo con el tipo penal señalado, el plazo de prescripción habría vencido el 13 de mayo de 2022.

Los abogados de los exfuncionarios también expusieron que previamente autoridades ministeriales habían determinado el no ejercicio de la acción penal en cinco carpetas de investigación relacionadas con el caso.

Según los argumentos presentados por la defensa, algunas de esas denuncias fueron interpuestas después de que había vencido el plazo de prescripción. La primera denuncia ante la FGR, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, fue presentada por Mario Delgado Carrillo el 31 de mayo de 2022.

La defensa también señaló que una de las investigaciones iniciadas desde 2022 fue remitida a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que habría determinado el no ejercicio de la acción penal contra las 12 personas inicialmente señaladas, entre ellas los cinco exfuncionarios.

Los abogados sostuvieron además que, de acuerdo con esa investigación, una eventual distracción de recursos habría correspondido a responsabilidades de Banca Afirme, institución mediante la cual se constituyó el fideicomiso para atender las obligaciones del Ayuntamiento de Aguascalientes con Next Energy.

$!FGR apelará no vinculación de exfuncionarios por caso Next Energy en Aguascalientes
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-del-pilar-acusa-a-jaime-bonilla-de-venganza-por-cancelar-contrato-de-next-energy-CF22502734

FGR ANUNCIA RECURSO DE APELACIÓN

Tras la resolución judicial, la FGR informó que recurrirá la decisión mediante un recurso de apelación.

“La Fiscalía General de la República (FGR) informa que interpondrá un recurso de apelación al considerar que existen elementos jurídicos que la autoridad judicial no consideró, al dictar el auto de no vinculación a proceso”, señaló la institución.

La Fiscalía aclaró que la resolución judicial no representa el cierre de las investigaciones relacionadas con Next Energy y señaló que permanecen abiertas distintas líneas de investigación.

“Con independencia de lo que se resuelva en el recurso de apelación, permanecen abiertas diversas líneas de investigación respecto del uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto, y posibles mecanismos financieros y comerciales que pudieran haber afectado el interés público”, indicó.

La FGR agregó que las investigaciones continuarán y que la resolución emitida dentro de este procedimiento no implica el abandono de las indagatorias relacionadas con el proyecto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/termina-adrian-de-la-garza-contrato-de-monterrey-con-next-energy-tras-cinco-anos-de-litigios-DL21081543

INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ POR OTRAS LÍNEAS, SEÑALA LA FGR

La Fiscalía sostuvo que las resoluciones adversas dentro de un procedimiento específico no implican el cierre de las investigaciones ni la conclusión de su responsabilidad institucional para esclarecer los hechos.

El caso se originó por una denuncia relacionada con posibles irregularidades en la contratación del proyecto de alumbrado público del municipio de Aguascalientes con Next Energy, de acuerdo con el comunicado de la FGR.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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