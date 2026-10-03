$!FGR apelará no vinculación de exfuncionarios por caso Next Energy en Aguascalientes

A través de un comunicado oficial, la FGR señaló que interpondrá un recurso de apelación al considerar que existen elementos jurídicos que no fueron considerados por la autoridad judicial al emitir la resolución del 30 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el caso relacionado con el proyecto Next Energy en Aguascalientes no está cerrado, luego de que una jueza federal dictara el auto de no vinculación a proceso contra cinco exfuncionarios del municipio, dentro de la causa penal 426/2026.

La jueza Yuridia Bello Camacho determinó la no vinculación a proceso de Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento; Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas; Rodolfo Telles Moreno, exsecretario de Servicios Públicos; Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador, y Mónica Marcela Díaz Aranda, entonces encargada de despacho de la Secretaría de Administración.

Los exfuncionarios fueron señalados por la FGR por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la firma del contrato PPS 002/2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y la empresa Next Energy para la instalación de un parque fotovoltaico destinado al suministro de energía al gobierno municipal.

JUEZA SEÑALA PRESCRIPCIÓN Y DOBLE PERSECUCIÓN EN CASO NEXT ENERGY

Durante la audiencia, la defensa argumentó que la acción penal había prescrito, debido a que el contrato fue firmado el 28 de marzo de 2019 y, de acuerdo con el tipo penal señalado, el plazo de prescripción habría vencido el 13 de mayo de 2022.

Los abogados de los exfuncionarios también expusieron que previamente autoridades ministeriales habían determinado el no ejercicio de la acción penal en cinco carpetas de investigación relacionadas con el caso.

Según los argumentos presentados por la defensa, algunas de esas denuncias fueron interpuestas después de que había vencido el plazo de prescripción. La primera denuncia ante la FGR, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, fue presentada por Mario Delgado Carrillo el 31 de mayo de 2022.

La defensa también señaló que una de las investigaciones iniciadas desde 2022 fue remitida a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que habría determinado el no ejercicio de la acción penal contra las 12 personas inicialmente señaladas, entre ellas los cinco exfuncionarios.

Los abogados sostuvieron además que, de acuerdo con esa investigación, una eventual distracción de recursos habría correspondido a responsabilidades de Banca Afirme, institución mediante la cual se constituyó el fideicomiso para atender las obligaciones del Ayuntamiento de Aguascalientes con Next Energy.