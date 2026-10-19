Karina Barrón niega buscar diputación federal por Morena; acusa difamación

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    Karina Barrón niega buscar diputación federal por Morena; acusa difamación
    Según dijo, en los últimos meses ha vivido asediada, perseguida y bajo amenazas. Cortesía

La priista rechazó estar en la búsqueda de una diputación federal por el partido guinda

CDMX.- La priista Karina Barrón rechazó estar en la búsqueda de una diputación federal por Morena, después de que circulara en redes sociales la versión de que se registró para participar en la contienda de coordinadores distritales del partido en Nuevo León.

“Me difaman nuevamente (...) Es falso: no lo realicé, no lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo”, dijo la exfuncionaria en un video publicado en sus redes sociales.

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Barrón, quien fue vinculada a proceso en marzo por extorsión y falsedad de declaraciones, señaló que esta mentira no es un hecho aislado, porque también se difundió hace un par de semanas un supuesto oficio a su nombre dirigido a la Presidencia de la República.

“Ambos documentos fueron fabricados usurpando mi identidad. Esta no es la primera vez que me señalan y me acusan de cosas que no son ciertas. En la otra ocasión me tomaron desprevenida: me mintieron, me amenazaron y no tuve la oportunidad de defenderme como debía”, aseguró.

BARRÓN DENUNCIA AMENAZAS

Según dijo, en los últimos meses ha vivido asediada, perseguida y bajo amenazas. Además, sin especificar quién, acusó que presuntamente mandan drones a su domicilio para vigilarla, porque “hasta el color de mi ropa les molesta”.

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“Hoy hago responsable de lo que pudiera pasarle a mis hijos o a mí a la persona que está detrás de todo esto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias por las vías legales; mi equipo jurídico ya cuenta con las evidencias necesarias y las denuncias correspondientes están en curso, y las presentaré a la brevedad”, advirtió.

LA IMPUTAN POR DELITOS DE EXTORSIÓN Y FALSEDAD DE DECLARACIONES

Karina Barrón fue imputada en marzo por delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, por lo que un juez le dictó prisión preventiva oficiosa. La detención se ejecutó después de que el senador del PVEM, Waldo Fernández, denunciara a la entonces a la funcionaria, que entonces se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey, por haberle fabricado un delito de violación en 2024.

En el mismo mes de marzo de 2026, el senador del Verde aceptó la disculpa de Karina Barrón, quien por este motivo recibió una suspensión condicionada al proceso legal que enfrentaba y obtuvo su libertad.

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Además de pagar 3.2 de millones de pesos como reparación del daño, Karina Barrón fue sancionada con la imposibilidad de obtener cargos públicos durante 18 meses.

En su disculpa, la priista reconoció el daño moral y familiar en contra del senador Fernández por haber instrumentado un falso delito.

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