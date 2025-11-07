FGR detiene a Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, por la ‘Estafa Maestra’

México
/ 7 noviembre 2025
    FGR detiene a Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, por la ‘Estafa Maestra’
    Detienen a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exfuncionario durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en Cuautla, Morelos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA | CUARTOSCURO

De acuerdo a lo que se ha comunicado, el exrector enfrenta señalamientos por su intervención en convenios de la UAEM y dependencias del Gobierno de México

Este 7 de noviembre se reportó la detención de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exfuncionario durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en Cuautla, Morelos.

La operación fue realizada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente que fue emitida desde 2018 por el delito de peculado.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudadanos marcha en Uruapan para exigir justicia por el alcalde Carlos Manzo; Grecia Quiroz acude

Al momento de ser capturado, Vera Jiménez fue trasladado a las oficinas de la FGR en Cuernavaca, donde se realizó el procedimiento correspondiente, incluyendo un examen médico.

Datos del Registro Nacional de Detenciones (RND) indican que la detención se realizó alrededor de las 11:17 horas. Según reportan medios de comunicación, Vera Jiménez podría ser trasladado al Centro de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

ACUSAN A EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS POR ‘ESTAFA MAESTRA’

De acuerdo a lo que se ha comunicado, el exrector enfrenta señalamientos por su intervención en convenios de la UAEM y dependencias del Gobierno de México.

$!FGR detiene a Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, por la ‘Estafa Maestra’

A través de estas intromisiones, Vera Jiménez habría desviado recursos del programa ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, el cual se desarrolló durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este caso sería parte de una red de corrupción llamada ‘Estafa Maestra’, que utilizó a las Universidades públicas para canalizar fondos a empresas fantasma o a destinos distintos a los establecidos por la ley, de acuerdo con el diario Aristegui.

¿QUIÉN ES ALEJANDRO VERA, EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS?

Alejandro Vera es un académico con formación en Psicología por la UAEM y un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Valencia, España. En la Universidad ocupó varios puestos administrativos antes de convertirse en Rector de la institución durante el periodo de 2012 a 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional

Durante su gestión, Vera Jiménez fue conocido por su postura crítica hacia el gobierno estatal y federal de aquel momento, además de impulsar la defensa de los derechos humanos.

Tras dejar el cargo universitario, Vera Jiménez incursionó en la política. Fue postulado como candidato a la gubernatura de Morelos en las elecciones de 2018 por el partido Nueva Alianza. Sin embargo, posteriormente declinó su candidatura para apoyar a Cuauhtémoc Blanco, con quien llegó a colaborar en el gobierno estatal.

Temas


Corrupción
Detenciones
Estafa Maestra

Localizaciones


Morelos

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud