$!FGR detiene a Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, por la ‘Estafa Maestra’

Este 7 de noviembre se reportó la detención de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exfuncionario durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en Cuautla, Morelos.

La operación fue realizada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente que fue emitida desde 2018 por el delito de peculado.

Al momento de ser capturado, Vera Jiménez fue trasladado a las oficinas de la FGR en Cuernavaca, donde se realizó el procedimiento correspondiente, incluyendo un examen médico.

Datos del Registro Nacional de Detenciones (RND) indican que la detención se realizó alrededor de las 11:17 horas. Según reportan medios de comunicación, Vera Jiménez podría ser trasladado al Centro de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

ACUSAN A EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS POR ‘ESTAFA MAESTRA’

De acuerdo a lo que se ha comunicado, el exrector enfrenta señalamientos por su intervención en convenios de la UAEM y dependencias del Gobierno de México.