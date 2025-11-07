FGR detiene a Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, por la ‘Estafa Maestra’
Este 7 de noviembre se reportó la detención de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exfuncionario durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en Cuautla, Morelos.
La operación fue realizada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente que fue emitida desde 2018 por el delito de peculado.
Al momento de ser capturado, Vera Jiménez fue trasladado a las oficinas de la FGR en Cuernavaca, donde se realizó el procedimiento correspondiente, incluyendo un examen médico.
Datos del Registro Nacional de Detenciones (RND) indican que la detención se realizó alrededor de las 11:17 horas. Según reportan medios de comunicación, Vera Jiménez podría ser trasladado al Centro de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
ACUSAN A EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS POR ‘ESTAFA MAESTRA’
De acuerdo a lo que se ha comunicado, el exrector enfrenta señalamientos por su intervención en convenios de la UAEM y dependencias del Gobierno de México.
A través de estas intromisiones, Vera Jiménez habría desviado recursos del programa ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, el cual se desarrolló durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este caso sería parte de una red de corrupción llamada ‘Estafa Maestra’, que utilizó a las Universidades públicas para canalizar fondos a empresas fantasma o a destinos distintos a los establecidos por la ley, de acuerdo con el diario Aristegui.
¿QUIÉN ES ALEJANDRO VERA, EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS?
Alejandro Vera es un académico con formación en Psicología por la UAEM y un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Valencia, España. En la Universidad ocupó varios puestos administrativos antes de convertirse en Rector de la institución durante el periodo de 2012 a 2018.
Durante su gestión, Vera Jiménez fue conocido por su postura crítica hacia el gobierno estatal y federal de aquel momento, además de impulsar la defensa de los derechos humanos.
Tras dejar el cargo universitario, Vera Jiménez incursionó en la política. Fue postulado como candidato a la gubernatura de Morelos en las elecciones de 2018 por el partido Nueva Alianza. Sin embargo, posteriormente declinó su candidatura para apoyar a Cuauhtémoc Blanco, con quien llegó a colaborar en el gobierno estatal.