FGR detiene a persona con más de 700 mil pesos

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    FGR detiene a persona con más de 700 mil pesos
    Aspectos de las monedas y billetes mexicanos que actualmente circulan en el territorio de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

La persona viajaba a bordo de un vehículo por la autopista México-Cuernavaca con dirección a Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Héctor “N”, por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Héctor “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando viajaba a bordo de un vehículo sobre la autopista México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México.

Durante el hecho, los agentes localizaron en el asiento del copiloto una mochila entreabierta que contenía 747 mil pesos, dinero cuya procedencia legal no pudo ser verificada en el lugar.

Ante su detención, el Ministerio Público de la Federación (MPF) en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, aportó los datos suficientes para que un juez dictará la vinculación a proceso y fijara un plazo de cuatro meses para la investigación correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/sheinbaum-promete-conectar-monterrey-por-tren-con-cdmx-y-nuevo-laredo-antes-de-2030-ED23312776
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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